In auto con la sirena delle forze dell'ordine, fuga disperata inseguiti dai carabinieri: presi, il più giovane ha 16 anni Lungo inseguimento da via Staffetta a Lago Patria. I due sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

In auto con una sirena come quella delle forze dell'ordine. Fuggono ad alta velocità con una Giulietta in via Staffetta, con targa contraffatta, inseguiti dai carabinieri. Bloccati a Lago Patria, sono denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti. Nei guai due giovani, un 37enne, alla guida dell'auto, e un 16enne che era a bordo con lui. Entrambi residenti nel campo rom di Secondigliano. La fuga disperata nel cuore di questa notte, martedì 13 agosto 2024.

Inseguimento da via Staffetta a Lago Patria

Secondo le prime ricostruzioni, la Giulietta sfrecciava in via Staffetta a forte velocità con due persone a bordo. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, impegnati in un controllo di routine del territorio, se la sono ritrovata improvvisamente di fronte. A quel punto è partito l'inseguimento. I due a bordo dell'auto non si sono fermati. Hanno spinto, invece, sull'acceleratore.

A bordo dell'auto c'era una sirena delle forze dell'ordine

Ne è scaturita una corsa forsennata per le strade della periferia di Giugliano, che è terminata solo nei pressi di via Lago Patria. Qui, i militari dell'Arma sono riusciti finalmente a bloccare il passo ai fuggitivi. Quando hanno perquisito l'automobile la scoperta. All'interno del veicolo c'era un sistema per attivare una sirena, come quella utilizzata dalle forze dell’ordine. La targa è risultata contraffatta ed è stata poi sequestrata. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti. I controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi caldi giorni a cavallo di Ferragosto, a tutela della sicurezza del territorio.