In 5mila ai funerali di Pamela, Emilio e Emanuele in Irpinia, morti in un incidente stradale Migliaia di persone hanno voluto dire addio ai tre ragazzi, vittime di un tragico incidente stradale. La messa nel Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, officiata dal vescovo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Almeno 5mila persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Pamela, Emilio e Emanuele, i tre giovani amici irpini, morti in un terribile incidente stradale domenica scorsa in Puglia. I tre giovani erano molto conosciuti ad Ariano Irpino. Emilio D'Avella, 30 anni, e Pamela Mustone, 33, erano fidanzati e gestivano un noto bar, luogo di ritrovo della città. Emanuele Serafino, 32 anni, era il loro inseparabile amico. Tre giovani 30enni solari, simpatici e amati da tutti con la passione per la moto e le escursioni. Le loro vite si sono spezzate prematuramente domenica pomeriggio in un tragico incidente stradale nella provincia di Foggia, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità irpina.

La cerimonia funebre nel palazzetto dello Sport di Ariano Irpino

Ieri sera, altre 5mila persone hanno manifestato silenziosamente alla fiaccolata in piazza ad Ariano e oggi in 5mila hanno voluto dire loro addio. Le esequie si sono celebrate questa mattina, attorno alle ore 10,00, presso il Palazzetto dello Sport di località Cardito, ad Ariano Irpino. Ad officiare la cerimonia funebre il Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo. La scomparsa prematura dei tre amici ha sconvolto la comunità irpina. Il sindaco Enrico Franza ha proclamato il lutto cittadino.

In 5mila alla fiaccolata silenziosa con i palloncini bianchi

I tre ragazzi sono stati coinvolti in un violento incidente stradale sulla Statale 90 delle Puglia, a pochi chilometri da Foggia, dopo essere stati investititi da un'auto che ha invaso la corsia opposta. L'automobilista è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Le salme sono arrivate alle 10,00 al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, per il rito funebre, al quale hanno partecipato molti sindaci irpini.

Molto partecipata anche la marcia silenziosa con fiaccole e palloncini bianchi, voluta dalla Diocesi e organizzata dalle associazioni cittadine, che si è tenuta ieri sera in Piazza Mazzini, alla quale hanno partecipato i Sindaci di Ariano e di Melito Irpino e le famiglie dei ragazzi scomparsi. Il corteo ha sostato davanti alla caffetteria di Emilio e Pamela, prima di arrivare in piazza Plebiscito. Il corteo si è chiuso con un lungo e doloroso abbraccio.