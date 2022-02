In 24 ore prima la denuncia e poi l’arresto per spaccio: 28enne in manette a Scampia Nel giro di 24 ore, il 28enne è stato dapprima denunciato per aver violato la libertà vigilata e poi arrestato perché sorpreso a spacciare droga.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una giornata movimentata per un 28enne di Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli, che nel giro di poco meno di 24 ore è stato dapprima denunciato a piede libero e poi arrestato. Poco prima delle mezzanotte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, impegnati in controlli in strada a Scampia, notano in via Maiella un'automobile sospetta: a bordo c'è il 28enne che, alla vista dei militari dell'Arma, trovandosi in libertà vigilata, abbandona l'abitacolo e tenta la fuga a piedi. I carabinieri si lanciano all'inseguimento, durante il quale un brigadiere cade, riportando contusioni al ginocchio sinistro e alle mani ed escoriazioni multiple giudicate guaribili in 8 giorni: alla fine, però, i militari sono riusciti a rintracciare il 28enne nella sua abitazione e lo hanno denunciato a piede libero per la violazione della libertà vigilata.

Passano soltanto poche ore quando i carabinieri della stazione di Scampia, impegnati in un servizio anti-droga nel quartiere, notano qualcosa di strano: un giovane, mentre passeggia, si ferma e nasconde un involucro in un giardinetto pubblico. I militari lo fermano e aprono il pacchetto, scoprendo al suo interno 25 stecche di hashish e 30 bustine di marijuana, del peso rispettivamente di 81 e 31 grammi. Quando i carabinieri hanno portato il giovane in caserma, hanno scoperto che si trattava del 28enne che, poche ore prima, era stato denunciato dai colleghi del Nucleo Radiomobile: per lui è scattato l'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.