Imita Totò in tv, sembra il clone: la trasformazione di Francesco Paolocci è impressionante L’imitazione nel corso del programma “Citofonare Rai 2”: grazie a uno speciale make-up, Paolocci è riuscito a risultare quasi identico a Totò.

A cura di Valerio Papadia

Ha lasciato tutti a bocca aperta e in molti, se Totò non fosse morto ormai da anni, avrebbero potuto pensare di trovarsi davvero al cospetto del Principe della Risata. Ieri, domenica 20 febbraio, durante la trasmissione "Citofonare Rai 2" condotta da Paola Perego e Simona Ventura, l'imitatore Francesco Paolocci si è profuso in una interpretazione proprio del grande Totò: la somiglianza era impressionante. Paolocci, per la sua performance, si è avvalso di un particolare make-up che lo ha reso quasi un clone dell'indimenticato artista napoletano: in tanti, Paola Perego e Simona Ventura in primis, ma anche Iva Zanicchi, che era ospite in studio e Massimo Ranieri, collegato da casa, sono rimasti di stucco per l'incredibile somiglianza. La stessa Paola Perego, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un video in compagnia di Paolocci/Totò, con un commento laconico ma quanto mai incisivo: "Impressionante".

Chi è Francesco Paolocci, che ha imitato Totò

Francesco Paolocci e il fratello Gaetano sono esperti nella realizzazione e nella supervisione di effetti speciali cinematografici, nonché docenti all'Accademia Europea di Alta Formazione degli Effetti Speciali. Attivi sia in Italia che all'estero, i fratelli Paolocci hanno lavorato anche a produzioni hollywoodiane come "Ladyhawke" di Richard Donner. L'idea di impersonare Totò viene a Francesco nel 1984, mentre lui e Gaetano si trovano in North Carolina, sul set di un film prodotto da Dino De Laurentiis, che aveva voluto i due fratelli per gli effetti speciali. Grazie a un particolare trucco prostetico, uno special make-up, Francesco Paolocci riesce a diventare quasi una copia del grande Totò.