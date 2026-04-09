Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famiglia

L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo

Un esposto è stato presentato all'Ordine degli Avvocati nel quale si chiede di valutare l'eventualità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli; la segnalazione, che menziona presunte violazioni del Codice Deontologico Forense e del Codice Penale, fa riferimento alla partecipazione dell'avvocato alla puntata dello scorso 16 marzo della trasmissione televisiva "Lo stato delle cose", condotta su Rai Tre da Massimo Giletti, nella quale si è parlato proprio del caso del bambino, deceduto il 21 febbraio, quasi sessanta giorni dopo il trapianto di cuore, periodo nel quale è sopravvissuto grazie al supporto ECMO.

L'esposto è indirizzato, tra gli altri, alla Rai, ai garanti garanti per la protezione dei dati personali e per le garanzie nelle comunicazioni e anche alla Procura di Napoli "per le valutazioni di rilievo penale". La segnalazione si concentra sulla posizione di Guido Oppido, il cardiochirurgo che a dicembre ha effettuato il trapianto e che oggi è indagato dalla Procura di Napoli sia per omicidio colposo (insieme ad altri medici dell'ospedale Monaldi) sia con l'accusa di avere falsificato la cartella clinica. Nel corso della puntata, si legge nel documento, è stato mostrato materiale per sostenere "la tesi secondo cui il professore Oppido avrebbe "dichiarato il falso" o sarebbe comunque "chiaramente colpevole" prima di ogni vaglio dibattimentale e in assenza di contraddittorio tecnico-scientifico".

Da qui, la contestazione sollevata da chi ha presentato l'esposto: "sussiste il fondato sospetto che tale documentazione sia pervenuta alla redazione e/o al conduttore per il tramite del medesimo difensore (l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, ndr)". In altre parole, secondo l'autore dell'esposto, l'avvocato della famiglia di Domenico Caliendo avrebbe violato quattro articoli del Codice Deontologico Forense e anche diversi articoli del codice penale, rendendosi responsabile di diffamazione aggravata, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e rivelazione di segreto inerente un procedimento penale.

Petruzzi dovrà rispondere all'esposto entro venti giorni. Interpellato sulla questione dall'agenzia Ansa, l'avvocato ha però ricordato che, durante la trasmissione, Massimo Giletti aveva sottolineato di essere entrato in possesso di quei documenti attraverso proprie fonti e che, prima di mostrare la cartella anestesiologica e quella della circolazione extracorporea, aveva detto che lo stesso Petruzzi sarebbe rimasto sorpreso da quei dati.