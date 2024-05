video suggerito

Il volo da Capo Verde non parte, 30 turisti napoletani bloccati in Africa: “Nessuna informazione” L’episodio denunciato da Cesare Foà, presidente di Advunite- Aidit Campania Federturismo: “Domenica altro volo da Napoli per Sharm el Sheik bloccato con turisti napoletani rimasti a terra senza informazioni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il volo della compagnia charter da Capo Verde non parte, 29 turisti napoletani restano bloccati in Africa. "Lasciati senza informazioni. Il volo è stato cancellato sembra per un guasto tecnico, ma non sappiamo quanto ripartirà", denuncia Cesare Foà, Presidente di Advunite- Aidit Campania Federturismo, l'associazione delle agenzie di viaggi e tour operator. Il volo, operato da una compagnia charter, era stato noleggiato dai tour operator e sarebbe dovuto partire nella giornata di ieri, mercoledì 1 maggio 2024, per fare rientro in Italia. Tra questi c'erano due tour operator napoletani, con due gruppi di 25 e 4 turisti partenopei, su un totale di circa 170 passeggeri, che sarebbero dovuti tornare a casa.

"Domenica bloccato volo da Napoli per Sharm el Sheik"

Ieri, invece, è arrivata l'amara notizia. Il volo è stato cancellato. "Al momento – spiega Foà – ci hanno avvisati che il volo è stato cancellato per guasto. Ma non sappiamo dove sia l'aereo, né quando ne sarà allestito un altro per il ritorno. Il problema è che non è la prima volta che accade. Già domenica scorsa, in occasione del Ponte del 25 aprile, un altro volo della stessa compagnia charter, in questo caso da Napoli per Sharm el Sheik, è rimasto a terra. I passeggeri, anche in quel caso, sono stati lasciati senza informazioni. Molti tour operator che avrebbero dovuto assistere i passeggeri hanno abbandonato i clienti senza dar loro adeguata assistenza. Le agenzie di viaggi sono state poi avvisate in via informale che il volo sarebbe ripartito il lunedì alle 15,00. Mentre in realtà è partito alle 21,00, arrecando ulteriori disagi. A Napoli mancavano anche strutture ricettive libere e i clienti sono stati spostati su Caserta".

Intanto si avvicina l'estate e come sempre, assieme alle tanto agognate vacanze ci sono anche i disagi per i viaggiatori. Lo scorso anno, per esempio, 50 turisti napoletani in pieno agosto non partirono per Sharm el Sheik per disguidi sembrerebbe legati all'agenzia di viaggi.

Cesare Foà, Presidente di Advunite, non ci sta e commenta:

""I problemi tecnici possono verificarsi – argomenta Foà – ma servono più garanzie. Siamo in un momento di grossa ripresa e non possiamo permetterci errori nei confronti della clientela. Ci saranno cause risarcitorie, ma noi chiediamo ai ministeri preposti di verificare le lacune sia della compagnia aerea che dei tour operator, sanzionandoli per le loro eventuali mancanze. L’estate è alle porte e abbiamo bisogno di certezze!".