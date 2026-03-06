Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)

Il giovane, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto. La triste notizia è stata data dal sindaco di Quadrelle.

Pietro Picariello

Un lutto improvviso e prematuro ha sconvolto la comunità di Quadrelle, piccola cittadina della provincia di Avellino: il vicesindaco Pietro Picariello è morto nella notte, a soli 38 anni. Stando a quanto si apprende, Picariello, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto. A diffondere la tragica notizia alla cittadinanza è stato il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza: "Con immensa tristezza e un profondo senso di perdita, desidero esprimere le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del nostro caro vicesindaco, venuto a mancare troppo presto" ha detto il primo cittadino. Pietro Picariello lascia la moglie e un figlio di soli 7 mesi: i funerali del vicesindaco si terranno a Quadrelle domani, sabato 7 marzo, alle 10.30.

Davvero tanti i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social network quando, questa mattina, la notizia della prematura scomparsa di Pietro Picariello si è diffusa. Anche le cittadine limitrofe hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla comunità di Quadrelle; ad esempio, il Comune di Taurano ha scritto: "Il Sindaco Sig. Michele Buonfiglio, l’Amministrazione comunale, il Segretario e i dipendenti tutti, esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Pietro Picariello, Vicesindaco del Comune di Quadrelle, e si uniscono al dolore della famiglia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità".

Anche il Comune di Mugnano del Cardinale ha dedicato, sui social, un sentito e lungo messaggio in ricordo di Pietro Picariello: "Il Comune di Mugnano del Cardinale, a nome del Sindaco Dr. Alessandro Napolitano e dell’intera Amministrazione Comunale, esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Pietro Picariello, giovanissimo Vice Sindaco del Comune di Quadrelle. Alla moglie, al figlio e a tutta la sua famiglia giungano le più sentite condoglianze, unitamente alla vicinanza e alla solidarietà dell’intera comunità di Mugnano del Cardinale. Un pensiero commosso va anche alla comunità di Quadrelle, colpita da una perdita così dolorosa. Ricorderemo Pietro come un giovane amministratore sempre disponibile, sorridente e profondamente legato al proprio territorio, che ha svolto il suo impegno istituzionale con dedizione e senso di responsabilità".