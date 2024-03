“Il terremoto sul Vesuvio è stato un caso raro e isolato”: la spiegazione dell’Ingv L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in una nota, ha fatto chiarezza sul terremoto di magnitudo 3 che si è registrato sul Vesuvio nella serata di lunedì 11 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Tanta la paura nella serata di ieri, lunedì 11 marzo, generata dal terremoto di magnitudo 3 che si è verificato alle falde del Vesuvio e che è stato avvertito in gran parte di Napoli e provincia. All'indomani dell'evento sismico, in una nota, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa chiarezza sulla scossa, definendola un "caso raro e isolato" e spiegando, come aveva già fatto la dottoressa Francesca Bianco a Fanpage.it, che il terremoto occorso sul Vesuvio non è collegato al bradisismo in atto nei Campi Flegrei.

Si legge nella nota dell'Ingv:

Il Vesuvio è un vulcano attivo e, come tutti i vulcani attivi, ha la sua sismicità caratteristica, connessa con la normale evoluzione del vulcano in un periodo di quiescenza come quello attuale. La sismicità del Vesuvio è totalmente indipendente da quella in atto ai Campi Flegrei, che è legata ad una dinamica differente. Al Vesuvio attualmente si registrano centinaia di eventi sismici, generalmente di magnitudo molto bassa e non avvertiti dalla popolazione, a cui periodicamente si intercalano eventi di energia maggiore, come quello che si è verificato nel mese di marzo dello scorso anno, che ha raggiunto la magnitudo di 2.8

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, poi, entra nel marito del terremoto di magnitudo 3 verificatosi sul Vesuvio nella serata di ieri, lunedì 11 marzo. La nota prosegue:

Eventi sismici come quello verificatosi nella serata dell’11 marzo 2024, sono molto più rari e rappresentano in genere casi isolati che, a differenza di quelli più comuni, possono verificarsi al di fuori dell’asse craterico e a profondità maggiori, probabilmente correlati alla parziale e locale riattivazione di faglie che interessano il basamento dell’edificio vulcanico

In conclusione, l'Ingv rassicura: "Ad oggi la rete multiparametrica di monitoraggio del Vesuvio dell’INGV Osservatorio Vesuviano non ha registrato anomalie riconducibili a variazioni nello stato dinamico del vulcano e pertanto il livello di allerta vigente è verde".