Terremoto sul Vesuvio oggi, scossa 2.3 di magnitudo nella notte: epicentro nel cratere

A cura di Giuseppe Cozzolino

Scossa di terremoto nella notte nel cratere del Vesuvio: una scossa di 2.3 di magnitudo è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 00.52 ora italiano. Nessun danno a persone o cose, ma la scossa è stata avvertita dalla numerosissima popolazione residente, in particolare lungo le pendici del versante meridionale del cratere, ovvero dal lato che scende verso il mare del Golfo di Napoli.

Le scosse del Vesuvio sono un fenomeno sismico a cui la popolazione è ben abituata e che talvolta raggiungono anche 3.0 di magnitudo: difficilmente però questo tipo di scosse procura danni a strutture che si trovano lungo le pendici del Vulcano. Tuttavia, viste anche le continue scosse sismiche che si stanno verificando ai Campi Flegrei, ma che non sono collegate al Vesuvio tout court bensì al bradisismo tipico di quell'area, un po' di preoccupazione tra i residenti è scattata lo stesso, ed il tam tam in Rete ha fatto il resto. Tuttavia, a parte qualche lampadario oscillato nelle zone più vicine all'epicentro, come il quartiere San Vito di Ercolano, che è anche il punto più alto della cittadina vesuviana e il più vicino al cratere vulcanico, non ci sono stati altri problemi.