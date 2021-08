Il siparietto fra De Luca e Federica Pellegrini: “A Matteo Giunta tutta la nostra invidia” Vincendo De Luca accoglie una delegazione di nuotatori dell’International Swimming League, la competizione iniziata quest’oggi a Napoli. Tra loro, anche Federica Pellegrini, che chiuderà così nel capoluogo partenopeo la sua carriera. E con il compagno ed allenatore della Divina, Matteo Giunta, scherza: “A lei va tutta la nostra invidia”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca ha accolto negli uffici della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia gli atleti del nuoto impegnati per la International Swimming League: tra questi anche Federica Pellegrini, che proprio a Napoli chiuderà la sua carriera, ricevuta assieme al compagno ed allenatore Matteo Giunta ed altri due campioni del nuoto internazionale come Domenico Fioravanti (due ori a Sidney 2000 nei 100 e nei 200 metri rana) e lo statunitense Chase Kalisz (oro nei 400 misti a Tokyo 2020 e già argento nella stessa gara a Rio 2016).

E proprio con Matteo Giunta, allenatore ed attuale compagno di Federica Pellegrini, Vincenzo De Luca ha creato un piccolo siparietto al momento della presentazione. "A lei va tutta la nostra invidia", ha detto all'indirizzo del tecnico pesarese il presidente della Regione Campania, tra le risate della stessa campionessa olimpica.

Ma De Luca ha anche voluto sottolineare anche i meriti della Regione stessa per aver avuto la possibilità di organizzare la competizione presso il tempio del nuoto partenopeo, la Piscina Scandone "che due anni fa, per le Universiadi, abbiamo ristrutturato ed oggi è una vetrina internazionale dello sport". De Luca ha quindi consegnato fiori e medaglie alla "Divina" e salutato gli altri atleti presenti, "straordinari protagonisti dell’International Swimming League". Federica Pellegrini che nelle scorse ore si era anche detta onorata di chiudere la carriera a Napoli, e che tra un selfie e una pizza ha trovato anche il tempo di passare a salutare la formazione del Napoli Basket, impegnata nel pre-campionato a poche settimane dal debutto in Serie A dopo tredici anni di assenza.