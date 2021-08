Federica Pellegrini a Napoli per l’International Swimming League alla Piscina Scandone Federica Pellegrini a Napoli per partecipare all’International Swimming League che si terrà alla Piscina Scandone di Fuorigrotta dal 26 agosto al 30 settembre: gara dal fascino particolare perché sarà anche quella dopo la quale la Divina lascerà definitivamente l’attività agonistica, dopo cinque olimpiadi e decine di record e titoli vinti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Divina è arrivata a Napoli: Federica Pellegrini, oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e argento a Londra 2012 nei 200 metri stile libero, nonché detentrice del record mondiale con 1'52″98, nelle scorse ore è giunta nel capoluogo partenopeo per partecipare all'International Swimming League alla Piscina Scandone di Fuorigrotta, ultimo appuntamento agonistico prima di ritirarsi definitivamente dal mondo del nuoto. E la Divina, reduce dalla sua quinta olimpiade consecutiva (da Pechino 2008 a Tokyo 2020) non ha perso tempo mostrando subito la sua vista del Golfo di Napoli dall'albergo di via Medina dove alloggia, e dove già tanti curiosi sono passati nelle scorse ore per cercare di strappare un autografo o un selfie.

Protocolli serratissimi, vista anche la pandemia da Covid: ma tutti attendono di vederla alla Piscina Scandone di Fuorigrotta, tempio storico del nuoto partenopeo, che dunque avrà l'onore di ospitare le ultime bracciate della Divina, che gareggerà con la squadra dell'Aqua Centurions assieme ad altre nuotatrici italiane ed internazionali. L'International Swimming League durerà un mese: dal 26 agosto, giorno di inizio della fase preliminare, fino al 30 settembre, giorno in cui si disputeranno le fasi finali della competizione. Già lo scorso anno Federica Pellegrini partecipò alla rassegna, ma questa edizione ha un sapore particolare: dopo il suo annuncio di ritirarsi dall'attività agonistica e "lasciare spazio" alle colleghe più giovani, quella della piscina Scandone sarà l'ultima gara per la Divina che dunque a Napoli darà il suo saluto finale alle vasche del nuoto, e chissà che in futuro non resti a bordovasca magari da allenatrice.