Il sindaco di Sorrento perde il portafogli, turista americana lo trova e glielo riporta Il primo cittadino Massimo Coppola aveva smarrito il portafogli martedì sera. La musicista messicana, ospite in città, gliel’ha riportato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, perde il portafogli. Una turista americana lo trova e glielo riporta. A raccontare l'episodio è lo stesso primo cittadino, sulla pagina Facebook del Comune di Sorrento, in provincia di Napoli. Il primo cittadino, secondo quanto riferito, aveva smarrito il portafogli nella serata di martedì 9 maggio.

La turista americana, Ana Paola Amaya, una musicista originaria del Messico, però, che si trova in questi giorni in visita nella cittadina perla della costiera, ha notato il portafogli lasciato incustodito e l'ha recuperato, restituendolo al legittimo proprietario. Una storia a lieto fine che subito ha cominciato a fare il giro della costiera. Il sindaco Massimo Coppola, oltre a ringraziare la gentile ospite per il bel gesto che ha compiuto, l'ha anche invitata a tornare presto a Sorrento, per intrattenersi per più tempo.

L'omaggio del Comune di Sorrento alla turista messicana

Il Comune di Sorrento ha poi voluto rendere omaggio alla musicista messicana, pubblicando un post sulla sua pagina Facebook:

Leggi anche La domenica bestiale di Napoli: ora sindaco e prefetto vogliono spostare la partita contro la Salernitana