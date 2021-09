Il saluto di de Magistris agli studenti napoletani: “Mi mancherete. In bocca al lupo per tutto” Il sindaco uscente di Napoli, Luigi De Magistris, ha rivolto il suo ultimo saluto da primo cittadino agli studenti della città. Su Facebook posta una foto – precedente alla pandemia Covid – che lo vede in mezzo a una folla di scolari. Nella descrizione: “Siete ciò che mi mancherà di più. Con voi, mi sono sentito meno solo”.

L'ultimo saluto – da primo cittadino – agli studenti napoletani, Luigi de Magistris lo ha rivolto su Facebook. Il sindaco uscente ha postato una foto pre-pandemia che lo ritrae in mezzo a una folla di scolari, che allungano la mano per dargli il cinque. L'ex pm, che è al termine del secondo mandato, non potrà ricandidarsi alle elezioni del prossimo ottobre ed è ora in corsa per la presidenza della Regione Calabria; per lo scranno più alto di Palazzo San Giacomo sono in corsa Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Alessandra Clemente (appoggiata dall'ormai ex sindaco), Matteo Brambilla, Rosa Solombrino, Antonio Bassolino e Giovanni Moscarella.

Questa è la descrizione a supporto dell'immagine:

Sono emozionato e commosso al pensiero di farvi per l’ultima volta l’in bocca al lupo per un nuovo anno scolastico. Ciò che mi mancherà di più da Sindaco di Napoli sarete voi, bambini, bambine, ragazzi e ragazze della mia città. Porterò nel cuore le vostre voci, i vostri sorrisi, le vostre sofferenze, i vostri sogni, le vostre lettere e i vostri disegni. “Napule è a voce de' criature che saglie chianu chianu e tu sai ca' non si sulo”…

È proprio così, non mi avete mai fatto sentire solo, avete reso questi anni meno faticosi e più dolci. Mi avete insegnato tanto. In bocca al lupo per il nuovo anno e che possa ripagarvi di tutti i sacrifici e tutte le privazioni che la pandemia vi ha causato. Vi voglio bene. Luigi

De Luca: "A scuola in presenza, ma con più vaccinati"

Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è espresso sul tema scuola: "Tranquilli e soddisfatti, ma dobbiamo fare uno sforzo in più": questa la sintesi dell'intervento del governatore, che si dice tranquillo per insegnanti e dipendenti, tutti con ciclo vaccinale completo. Per quanto riguarda gli studenti, nella fascia d'età tra i 12 e i 19 anni, su 509mila residenti, 307mila hanno ricevuto la prima dose; una percentuale del 60%, che scende al 40% se si conta chi ha fatto anche la seconda. Meglio le superiori, dove gli immunizzati arrivano fino al 70%. "Un ulteriore sforzo – ha detto De Luca – e si tornerà a scuola sereni e in presenza".