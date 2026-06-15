Il ristorante La Sonrisa oggi ha chiuso definitivamente. I matrimoni al Castello delle Cerimonie spostati in altre strutture

Il ristorante del “Boss delle Cerimonie” ha chiuso dopo un procedimento giudiziario durato anni, per lottizzazione abusiva: ora non ha più i permessi per l’attività.

Imma Polese e Matteo Giordano, marito e moglie, titolari de La Sonrisa

L'hotel ristorante Castello "La Sonrisa" di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, ha chiuso definitivamente oggi, lunedì 15 giugno. Dopo un'attività di oltre quarant'anni la storica location dei «matrimoni napoletani», una catena di montaggio di cerimonie che occupa un indotto di decine di persone, un luogo diventato famoso a livello nazionale grazie al popolare reality show televisivo "Il Castello delle Cerimonie", ha sbarrato il cancello. Motivo? Non ha più le licenze per proseguire nell'attività di ristorazione né in quella ricettiva. Il ritiro dei permessi è frutto di una lunga vicenda giudiziaria che ha visto la famiglia Polese, eredi di Antonio Polese e Rita Greco, marito e moglie, deceduti, soccombere nella causa contro lo Stato per «lottizzazione abusiva» dei terreni su cui sorge la struttura ricettiva.

Domenica 14 c'è stato un ultimo evento, dopodiché prenotazioni bloccate e stop alle attività, peraltro nel periodo di stagione altissima, quello in cui sono concentrati il maggior numero di eventi, da giugno a settembre. La pianificazione di matrimoni, comunioni eccetera non avviene day by day ma con mesi, a volte un anno d'anticipo. Quindi i titolari de La Sonrisa, oggi sono la figlia di don Antonio, Imma Polese e il marito, Matteo Giordano, si sono adoperati per trasferire eventi già prenotati in strutture della zona, il Vesuviano e l'area Stabiese sono ricchi di ville per eventi. C'è poi il tema dei lavoratori: stamane il prefetto di Napoli, Michele di Bari ha convocato la riunione con una delegazione di dipendenti de La Sonrisa, ma il tema è esteso anche all'indotto e alle collaborazioni: fioristi, fornitori di materie prime e di attrezzature per wedding. Dal punto di vista per l'azienda resta qualche chance ma il tema è che non avendo più i permessi la "macchina delle cerimonie" si è dovuta necessariamente fermare.

Su Tiktok e su Instagram sono numerosi i lavoratori della struttura, diretti e indiretti, i cantanti neomelodici – la Sonrisa è stata spesso location, in alcuni casi in maniera controversa, di matrimoni con carellate infinite di artisti napoletani – che esprimono il loro dispiacere e al tempo stesso raccontano la loro esperienza nella struttura al civico 500 di via Stabia a Sant'Antonio Abate.