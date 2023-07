Il quartiere de L’Amica Geniale resta senza vigili: chiude la caserma al Rione Luzzatti Chiude da martedì 4 luglio 2023 l’Unità Operativa Poggioreale della Polizia Municipale di Napoli: sarà accorpata a San Lorenzo. Agenti riassegnati ad altri reparti.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Caserma dell’Unità Operativa Poggioreale al Rione Luzzatti (foto da Google StreetView)

Chiude la caserma della Polizia Locale di Poggioreale nel Rione Luzzatti. L'edificio è stato in passato decorato con i murales de L'Amica Geniale, che sono presenti ancora oggi sulla facciata che dà su via Murialdo 9. Da domani, però, l'Unità Operativa di Poggioreale chiuderà: sarà accorpata a quella di San Lorenzo, per disposizione della direzione generale del Comune di Napoli, a seguito della riorganizzazione del Corpo varata a maggio che prevede una Unità Operativa per ogni Municipalità. Il provvedimento entra in vigore domani, martedì 4 luglio 2023. Tutti gli agenti dell'Uo Poggioreale andranno via e saranno riassegnati ad altri reparti.

Il provvedimento del Comune di Napoli: "Unità Poggioreale dissolta"

La disposizione dirigenziale del 29 giugno 2023 prevede il "Riordino e accorpamento di alcuni reparti della struttura di comando del Servizio della Polizia Locale in linea con gli obiettivi strategici, in attuazione della deliberazione di giunta comunale 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli". Cosa c'è scritto?

Da martedì 4 luglio viene dissolta l'Unità Operativa Poggioreale e le funzioni ad essa demandate trasferite all'Unità Operativa San Lorenzo che assicurerà i servizi e le attività fino ad oggi garantite in tale ambito. Il personale così recuperato verrà distribuiti ad altri reparti con apposito provvedimento del superiore comando. Dalla stessa data, nell'ambito del riassetto, le funzioni ed il territorio di pertinenza delle Unità operative Territoriali corrisponderanno alle aree di giurisdizione delle dieci Municipalità dell'Ente. Contestualmente con provvedimento a parte si provvederà alla nuova assegnazione di Reparto per il capitano, dopo che questi avrà provveduto ad un esaustivo passaggio di consegne e concordandolo con il Comandante del Corpo, delle risorse materiali inventariate assegnate alla Unità Operativa Poggioreale".

La riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale

La riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale di Napoli è arrivata con delibera di giunta 185 del 2023 che ha riorganizzato la macrostruttura dell'Ente in conformità con il DUP 2023-25 approvato con delibera di consiglio 69 del 23 marzo 2023. Con disposizione del direttore generale 17 del 19 giugno 2023 è stata adottata una nuova codifica delle strutture organizzative del Comune di Napoli. L'assessore alla Legalità e Polizia Locale con nota del 23 giugno 2023, con oggetto "Progetto di Sostenibile riassetto della Polizia Municipale atto di indirizzo", indirizzata al Comandante della Polizia Municipale e al sindaco di Napoli ha comunicato che nell'ambito del riassetto le unità operative territoriali debbano corrispondere alle aree di giurisdizione delle 10 municipalità. Siccome il territorio di Poggioreale, attualmente, pur ricadendo nella Municipalità 4, è sotto il controllo dalla Unità Operativa Poggioreale e che nella Municipalità 4 sono inglobati i quartieri San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale e Zona Industriale, il Comune ha deciso di accorpare Poggioreale a San Lorenzo.