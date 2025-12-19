Il Policlinico Federico II tra i primi in Italia nella chirurgia oncologica testa-collo

I dati Agenas: seconda in Italia per ricoveri legati ai tumori del cavo orale e quinta per la chirurgia dei tumori delle ghiandole salivari.

L’equipe medica del professor Dell’Aversana

Il Policlinico Federico II di Napoli si conferma tra i protagonisti nazionali per la chirurgia oncologica testa-collo, "un settore ad alta complessità che richiede competenze specialistiche, volumi consolidati e lavoro multidisciplinare", spiegano dal nosocomio. L'Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II, comunemente nota come "Policlinico Nuovo", risulta anche la seconda in Italia per volume di ricoveri legati ai tumori del cavo orale e centro di riferimento anche per la chirurgia dei tumori delle ghiandole salivari: in questo settore, il Policlinico raggiunge il quinto posto nazionale, con oltre 120 procedure specialistiche, risultando il primo centro in Campania per volumi in quest’area. Lo certificano i numeri del Piano Nazionale Esiti 2025 (Agenas, che tiene conto delle Schede di Dimissione Ospedaliera 2024).

“La Chirurgia Maxillo-Facciale è tra i pochissimi centri italiani che superano i 100 interventi annui per carcinoma del cavo orale, soglia indicativa di elevata esperienza clinico-chirurgica", ha commentato il direttore dell'Unità Operativa Complessa, il professor Giovanni Dell’Aversana Orabona. Dello stesso parere anche il Direttore Generale Elvira Bianco, che sottolinea: "I dati evidenziano anche una crescente attrattività extraregionale e una riduzione della mobilità sanitaria passiva, segnali della capacità di offrire cure avanzate per patologie oncologiche complesse continueremo in questa direzione con un rafforzamento dei percorsi dedicati".