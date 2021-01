Si chiama Danilo Meloni il pizzaiolo più bravo d'Italia: ma non è napoletano, con buona pace dei luoghi comuni. Si tratta infatti di un 27enne originario di Uta, in provincia di Cagliari, e lavora in un locale di Nuoro. Un napoletano sul podio c'è, ma si è fermato al secondo posto, davanti ad un friulano di Udine, giunto terzo. Danilo Meloni li ha battuti entrambi, vincendo così il titolo di pizzaiolo più bravo d'Italia.

Non si tratta però di una novità: già nel 2019 a sorpresa si era imposto come miglior pizzaiolo non d'Italia ma del mondo un pizzaiolo che proprio napoletano non era. Si trattò in quel caso di Lorenzo Collovigh, friulano classe 1963, che a sorpresa si era aggiudicato il titolo mondiale battendo anche i pizzaioli partenopei. Merito di una pizza marinara doc, che ebbe il merito di travolgere tutti i pronostici. Il successo era arrivato in quel caso al 29esimo Campionato Mondiale della Pizza tenutosi a Parma tra il 9 e l’11 aprile. Successi che insomma sembrano certificare che l'arte della pizza, divenuta ormai patrimonio dell'UNESCO, supera ormai i confini regionali della Campania, e che i maestri pizzaioli siano ormai pienamente affermati anche in altre parti d'Italia distanti centinaia di chilometri dal capoluogo partenopeo, da dove ormai 131 anni fa era nata su iniziativa, come ricorda la tradizione, di un giovane napoletano di nome Raffaele Esposito che tra l'11 e il 12 giugno del 1888 durante la visita nel capoluogo partenopeo dei Re d'Italia inventò, in onore della Regina Margherita di Savoia, moglie di Re Umberto I, la pizza a lei dedicata e alla quale diede il nome, guarnendola con basilico, mozzarella e pomodoro, i colori della bandiera italiana.