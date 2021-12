Il pizzaiolo napoletano Daniele Gagliotta scomparso in Ecuador da 2 giorni: l’appello della famiglia Il pizzaiolo 29enne, molto noto in Sud America, non dà più sue notizie dal 28 dicembre. Famiglia e amici hanno diramato un appello per ritrovarlo.

A cura di Valerio Papadia

Sono ore di ansia e preoccupazione per amici e famigliari di Daniele Gagliotta, giovane pizzaiolo napoletano di 29 anni, scomparso ormai da due giorni in Ecuador, dove vive con la compagna e i loro due bambini e dove lavora: le tracce del 29enne si sono perse ormai lo scorso 28 dicembre e da allora né la compagna né la famiglia qui a Napoli ha avuto più sue notizie. Daniele Gagliotta è molto noto in Sud America, dove vive ormai da circa 10 anni. A Napoli il pizzaiolo ha vissuto un'adolescenza turbolenta: intorno ai 15 anni è finito anche nel carcere minorile di Nisida, ma proprio qui cambia vita dopo l'incontro con il noto pizzaiolo Errico Porzio, di cui segue un laboratorio. Dopo circa due anni in carcere, a 18 anni, Daniele comincia a lavorare in alcuni ristoranti di Napoli, poi si trasferisce a Malta prima e in Messico poi, dove inizia la sua scalata verso il successo; da qualche anno ormai Daniele vive in Ecuardor dove, da quanto si apprende, starebbe per aprire una nuova pizzeria.

Nel tentativo di ritrovare Daniele Gagliotta, famiglia e amici hanno diramato sui social un appello, sia in italiano che in spagnolo. "Chiedo il vostro aiuto – recita l'appello, in cui campeggia anche una fotografia del pizzaiolo 29enne -. Daniele è scomparso, non si hanno sue notizie. Se l'avete visto o sentito contattatemi, vi prego. La mamma e la famiglia lo cercano disperatamente". Tanti quelli che hanno condiviso l'appello per ritrovare Daniele Gagliotta, tra cui il noto pizzaiolo Davide Civitiello, head chef di Rossopomodoro, che sui social scrive: "Chiediamo il vostro aiuto per Daniele".