Il pizzaiolo Diego Vitagliano apre una pizzeria sul Lungomare di Napoli: inaugurazione il 5 dicembre Il pizzaiolo star di Bagnoli apre un nuovo locale nella zona di Santa Lucia, sul Lungomare di Napoli. Sarà il sesto locale dopo Bagnoli, Pozzuoli, Roma e Doha nel Qatar.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il pizzaiolo star di Bagnoli, Diego Vitagliano, sbarca sul Lungomare di Napoli: la sua nuova pizzeria aprirà al civico 82 di Santa Lucia il 5 dicembre prossimo. I locali, a quanto apprende Fanpage.it, sono quelli fino a qualche anno fa occupati dall'ex supermercato Todis, rimessi a nuovo e completamente ristrutturati con tavolini e sedie e, naturalmente, i forni per cuocere la pizza napoletana e sperimentare anche la famosa "pizza contemporanea" inventata dallo chef. Vitagliano si è imposto negli ultimi anni come una delle migliori realtà del food partenopeo, grazie alla qualità della cucina, del servizio e alla bontà della sua pluripremiata pizza.

La pizzeria 10 Diego Vitagliano premiata come la migliore del 2023

Nel 2023, la sua pizzeria 10 Diego Vitagliano con sede a Bagnoli è stata premiata come la migliore d'Italia nella classifica 50 Top Pizza, ex aequo con I Masanielli di Francesco Martucci, e poi ancora come la migliore del mondo, sempre a pari merito con I Masanielli. Quello di Santa Lucia sarà il sesto ristorante di un marchio che oggi vanta già una sede a Napoli, nel quartiere occidentale di Bagnoli, due a Pozzuoli, una a Roma, e addirittura a Doha nel Qatar.

Dove aprirà il locale a Santa Lucia

Il locale di Santa Lucia sarà ampio e con tutti i comfort. Vitagliano approda così in una delle zone più belle e suggestive di Napoli, a pochi passi dal Lungomare di via Partenope e da Castel dell'Ovo. Una zona, già bellissima, peraltro oggetto di un progetto di riqualificazione del Comune di Napoli, con la ristrutturazione del Lungomare, la musealizzazione di Castel dell'Ovo e l'apertura a breve dell'ascensore di Monte Echia con il Belvedere di Pizzofalcone. Non a caso si tratta del borgo dove sono presenti alcune tra le firme più note della pizza napoletana. Tra gli altri, oltre ai ristoranti storici, negli ultimi anni sono approdati sul Lungomare altri pizzaioli star dei social, come Gino Sorbillo, che in via Partenope ha due locali, e Errico Porzio, che ha inaugurato il suo locale quest'anno.