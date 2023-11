Diego Vitagliano apre una pizzeria a Santa Lucia: terzo locale tra Napoli e provincia La sua pizzeria 10 Diego Vitagliano, nel 2023, è stata decretata la migliore del mondo. Il nuovo locale in via Santa Lucia dovrebbe aprire entro la fine dell’anno.

A cura di Valerio Papadia

Diego Vitagliano

Nel 2023, la sua pizzeria 10 Diego Vitagliano è stata decretata prima la migliore d'Italia e poi la migliore al mondo (in entrambe le classifiche in ex aequo con I Masanielli di Francesco Martucci, ndr) dalla classifica 50 Top Pizza: stiamo parlando dell'omonimo pizzaiolo partenopeo che, entro la fine di questo 2023, si prepara ad allargare i suoi orizzonti. Dopo il locale originario di Bagnoli e quello di più recente apertura a Pozzuoli, nella provincia partenopea, Diego Vitagliano si prepara ad aprire una pizzeria a Santa Lucia, nell'antico borgo a due passi dal Lungomare di Napoli.

Da quanto apprende Fanpage.it, la nuova pizzeria 10 Diego Vitagliano aprirà i battenti al civico 82 di via Santa Lucia, nei locali che una volta ospitavano il supermercato Todis, ormai chiuso definitivamente da qualche anno. Non c'è ancora una data ufficiale prevista per l'inaugurazione, ma la nuova pizzeria di Diego Vitagliano a Santa Lucia dovrebbe aprire entro la fine di questo 2023, dunque entro poche settimane.

Una scelta, quella di aprire a due passi dal Lungomare, sicuramente dettata dall'esigenza di accontentare anche coloro che vivono in centro città e che magari non riescono a raggiungere il locale di Bagnoli, alla periferia Ovest, o di allungarsi addirittura verso Pozzuoli.