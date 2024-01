“Il piccolo Lorenzo di 6 anni affetto da malattia rara andrà presto a scuola” la promessa dell’Asl Napoli 2 L’Asl Napoli 2 sulla vicenda del piccolo Lorenzo, il bimbo di 6 anni di Pozzuoli che non può andare a scuola: “Siamo impegnati per risolvere a breve” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il piccolo Lorenzo e la madre, Brunella

"Siamo disponibili a trovare soluzioni affinché il piccolo Lorenzo, affetto da una rara malattia – l'Atrofia Muscolare Spinale di Tipo 1 – dalla nascita, possa al più presto frequentare la scuola in modo regolare e appropriato alle sue esigenze". È la promessa dell'Asl Napoli 2 Nord, che sta seguendo la vicenda del bimbo di 6 anni di Pozzuoli, in provincia di Napoli, che non può andare in classe perché manca l'infermiere.

La protesta dei compagni di scuola

In segno di solidarietà, i genitori dei suoi piccoli compagni lo scorso settembre hanno deciso di non far entrare i propri figli in aula, per protestare contro questa situazione. Lorenzo è iscritto al plesso Vittorio Emanuele dell'Istituto Comprensivo 4 Pergolesi di Arcofelice. Fanpage.it negli scorsi giorni ha ascoltato la mamma di Lorenzo, Brunella, che ha raccontato la sua storia, suscitando commozione in centinaia di migliaia di persone. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che ha assicurato la sua vicinanza.

L'Asl: "Impegnati per risolvere la situazione"

Anche l'Asl Napoli 2 Nord, oggi, è intervenuta con una nota, nella quale "ribadisce il proprio impegno per la piena inclusione scolastica di Lorenzo”:

In merito alla vicenda di Lorenzo, il bambino di 6 anni affetto da Atrofia Muscolare Spinale di Tipo 1 dalla nascita, ribadisce il proprio impegno e la propria disponibilità per la piena inclusione scolastica del piccolo. Per quanto di propria diretta competenza l’Azienda, attraverso il Distretto Sanitario 35 ed i Servizi Dipartimentali, ha provveduto all’inserimento del piccolo nel programma di assistenza domiciliare integrata (ADI), grazie al quale è stato possibile garantire il supporto relativamente a tutti i bisogni assistenziali emersi, avviare le procedure per l’accesso all’assegno di cura regionale, con l’ulteriore finalità di una integrazione con i servizi previsti dall’Ambito Territoriale Sociale 12 di Pozzuoli e con il Comune.

E conclude:

L'ASL Napoli 2 Nord, agendo nel quadro delle linee normative nazionali e regionali, dichiara la propria disponibilità ad ulteriori tavoli di confronto con tutti gli attori istituzionali, Ambito Territoriale, Comune di Pozzuoli ed Ufficio Scolastico territoriale, per individuare le soluzioni idonee a garantire la migliore assistenza socio-sanitaria al piccolo Lorenzo, in modo che possa al più presto frequentare la scuola in modo regolare e appropriato alle sue esigenze.