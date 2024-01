Lorenzo non può andare a scuola senza infermiere, il sindaco di Pozzuoli: “Comune e Asl già al lavoro” Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha assicurato che l’Amministrazione sta seguendo da vicino il caso di Lorenzo per risolvere la sua situazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Per mercoledì 24 gennaio l'Asl, su richiesta del Comune di Pozzuoli, ha convocato la commissione per risolvere la situazione di Lorenzo, il bimbo di 5 anni e mezzo affetto da Sma che non può andare a scuola perché nella struttura non è garantita l'assistenza infermieristica di cui ha bisogno. Lo fa sapere, tramite una nota, Luigi Manzoni, sindaco del comune del Napoletano. Il piccolo frequenta il plesso Vittorio Emanuele dell'istituto comprensivo 4 Pergolesi di Arcofelice; la madre, Brunella, ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato dei mesi di tentativi per ottenere l'assistenza, fino ad ora infruttuosi.

Lorenzo, per via della sua patologia, deve essere costantemente accudito; la malattia provoca un indebolimento di tutti i muscoli, compresi quelli della deglutizione ed è quindi a rischio soffocamento. Serve una figura qualificata che possa intervenire in caso di difficoltà, ruolo che fino ad oggi viene ricoperto dalla madre. Martedì 16 gennaio c'era stata la protesta, a cui avevano aderito praticamente tutti i genitori degli altri bambini del plesso tenendo a casa i loro figli. Si legge nella nota del Comune di Pozzuoli:

La mia amministrazione si sta adoperando, in collaborazione con l’ASL, per risolvere in maniera definitiva la situazione e garantire il diritto allo studio al bambino e la giusta tranquillità alla famiglia. Mercoledì 24 gennaio, su richiesta del Comune di Pozzuoli, l’ASL ha convocato la commissione per valutazione integrata per la definizione di quanto necessario porre in essere a tutela e supporto dello stesso per la frequenza scolastica e la salvaguardia del diritto allo studio.