Il pasticciere Ulderico Carraturo picchiato in strada a Porta Capuana: “Avevo chiesto di non gettare rifiuti a terra”

L’imprenditore della pasticceria Ulderico Carraturo

L'imprenditore Ulderico Carraturo, titolare della storica pasticceria di Porta Capuana, aggredito con un pugno in faccia questa mattina mentre era in strada. "Ero in piazza Giovanni Leone, vicino a piazza Garibaldi, assieme ad un altro commerciante – racconta Carraturo a Fanpage.it – C'era un signore straniero che buttava delle cose a terra in strada. Gli abbiamo chiesto pacificamente di non farlo, perché si sporca e arrivano topi e insetti. Lui si è girato improvvisamente e mi ha dato un pugno al viso. L'altro commerciante voleva difendermi, ma lui lo ha minacciato con una bottiglia. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine e ho sporto denuncia". L'aggressore è stato poi preso dalla Polizia Locale. Si tratterebbe di un cittadino extracomunitario irregolare.

Il pasticciere napoletano aggredito nei pressi di piazza Garibaldi

Da tempo i commercianti della zona di Porta Capuana, piazza Garibaldi e piazza Giovanni Leone chiedono alle istituzioni di rafforzare la sicurezza nella zona, abbandonata al degrado e preda di spaccio e violenze come furti e rapine. "Stamattina – riprende Carraturo – stavo passeggiando con un altro commerciante della zona in piazza Giovanni Leone, nei pressi del cantiere vicino all'ex Pretura, quando siamo stati aggrediti senza motivo. Io ho ricevuto un forte colpo in faccia, che mi ha stordito e mi ha fatto quasi cadere per terra. L'altro commerciante è stato minacciato con la bottiglia. Dopo l'aggressione abbiamo contattato le forze dell'ordine. La Polizia Municipale alla fine l'ha individuato vicino alla statua di Garibaldi e l'ha portato al Comando, dove poi ho presentato denuncia. Adesso devo andare in ospedale per il referto. Questa situazione non può andare avanti così. Scriveremo al Prefetto e al Questore".

Gaeta: "Carraturo coraggioso, violenza inaccettabile"

Sulla vicenda interviene la consigliera regionale Roberta Gaeta: "Ulderico Carraturo, imprenditore coraggioso e voce storica di Porta Capuana, è stato colpito con un pugno in faccia perché ha osato dire: “Non gettare rifiuti a terra”. È stato aggredito per aver chiesto rispetto. Per il decoro, per la città, per tutti noi. La violenza è sempre inaccettabile, ma lo è ancora di più quando colpisce chi si batte ogni giorno per migliorare un territorio ferito e dimenticato. Porta Capuana è una zona ricca di storia e umanità, ma troppo spesso lasciata al degrado e all’incuria. È per questo che non possiamo restare a guardare. Lo diciamo da mesi, lo ripetiamo con forza: la sicurezza urbana, il rispetto delle regole, la lotta al degrado devono essere priorità reali. Porta Capuana può rinascere, ma ha bisogno di istituzioni presenti, cittadini attivi e una rete che non lasci soli coloro che hanno il coraggio di difenderla. A Ulderico va tutta la mia solidarietà, ma anche un impegno: continueremo, insieme, a lottare per restituire dignità a questo luogo".