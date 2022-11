Il Parco dei Camaldoli chiuso e dimenticato da anni: oltre 2 milioni di euro per la riapertura Siglato un accordo tra il Comune di Napoli e l’Ente regionale del Parco delle colline di Napoli per la riapertura del polmone verde nel quartiere collinare.

A cura di Valerio Papadia

Napoli potrebbe riacquistare uno dei suoi polmoni verdi più grandi e suggestivi: il Parco urbano dei Camaldoli, parco pubblico che sorge nell'omonimo quartiere collinare, ormai chiuso da anni e dimenticato, lasciato all'incuria e al degrado. Nella giornata odierna, infatti, è stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Napoli e l'Ente regionale del Parco delle colline di Napoli per la riapertura del parco pubblico cittadino.

I lavori per la riapertura costeranno oltre 2 milioni di euro

Nella sottoscrizione dell'accordo sono stati definiti anche gli interventi necessari per riaprire in sicurezza il parco pubblico e i relativi costi. È stata stimata la necessità di interventi di recupero, manutenzione e potatura del verde presente all'interno del Parco dei Camaldoli, così come interventi per il ripristino delle passeggiate.

Per quanto riguarda i costi, invece, il Comune di Napoli si è impegnato a destinare al progetto 1 milione e 800mila euro, mentre il Parco delle colline di Napoli fornirà 400mila euro per i lavori, per una cifra totale che supera i 2 milioni. L'accordo ha la durata di un anno con la possibilità di essere rinnovato.

"Un risultato importante e a lungo atteso. Il Parco è un patrimonio incredibile in seno alla città di Napoli che grazie alla sinergia tra Regione Campania e Comune verrà di nuovo riqualificato. Come commissione stiamo lavorando da circa otto mesi a questo accordo, dopo la firma di oggi inizierà subito la parte operativa" il commento di Fiorella Saggese, presidente della Commissione Salute e Verde del Comune di Napoli.