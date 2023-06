Il papà e la mamma di Fulvio Filace: “Addio al nostro ragazzo gentile, siamo distrutti. Ora vogliamo verità” La famiglia di Fulvio, il 25enne deceduto a seguito dell’esplosione in Tangenziale, con una nota ha chiesto rispetto e che vengano accertate le responsabilità.

A cura di Nico Falco

Chiedono rispetto e silenzio per il loro dolore, e che la magistratura faccia chiarezza su quello che è successo, i genitori di Fulvio Filace, lo studente universitario morto questa mattina a seguito delle gravissime ferite riportate venerdì scorso, quando l'automobile su cui viaggiava, un prototipo sperimentale diesel/elettrico, è esplosa mentre percorreva la Tangenziale di Napoli. A bordo dell'auto, una Volkswagen Polo, insieme al giovane c'era anche Maria Vittoria Prati, 65 anni, primo ricercatore del Cnr, rimasta anche lei gravemente ustionata e deceduta tre giorni dopo.

Il 25enne, che stava svolgendo un tirocinio al Consiglio Nazionale delle Ricerche per conseguire i crediti per la laurea magistrale in Ingegneria Informatica, percorso Motoristico, aveva riportato ustioni su circa il 70% del corpo. Era stato ricoverato nel Centro Grandi Ustionati del Cardarelli ed era stato sottoposto ai primi due interventi chirurgici. Le sue condizioni, fino a ieri ritenute stabili, si sono improvvisamente aggravate stamattina: è stato colto da una crisi respiratoria, conseguenza delle compromissioni dell'apparato respiratorio.

Di seguito, le dichiarazioni della famiglia Filace-Corsaro: