Chi era Fulvio Filace, lo studente col sogno di lavorare in Ferrari morto per l’esplosione in Tangenziale Lo studente 25enne Fulvio Filace è morto dopo una settimana di ricovero al Grandi Ustionati del Cardarelli; tirocinante al Cnr, sognava di lavorare in Ferrari.

A cura di Nico Falco

Venticinque anni, in tasca una laurea triennale, pochi crediti mancanti per conseguire anche quella magistrale. E il sogno di lavorare in Ferrari, che si è interrotto bruscamente venerdì scorso, quando l'automobile su cui viaggiava è improvvisamente esplosa. Sette giorni di Terapia Intensiva, con la vita appesa a un filo, poi il suo cuore ha smesso di battere: è morto oggi Fulvio Filace, il giovane studente della Federico II e tirocinante al Cnr, in seguito a complicazioni derivanti dalla compromissione del sistema respiratorio.

Filace, primogenito di tre figli, viveva con la famiglia a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Appassionato di palestra e di motori, era in procinto di laurearsi alla magistrale di Ingegneria Informatica, percorso Motoristico. E agli studi, come ha ricordato il cugino, Fabio Corsaro, Fulvio aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita, sacrificando la vita privata e i divertimenti giovanili per costruirsi un futuro: uscite con gli amici rarissime, i sabato sera passati a consegnare pizze per racimolare qualche soldo e pesare meno economicamente sulla famiglia. Il Comune di San Giorgio a Cremano, guidato da Giorgio Zinno, con molta discrezione, si è attivato per stare vicino alla famiglia.

Auto esplosa: morti la ricercatrice e lo studente a bordo

Il ragazzo era ricoverato dal 23 giugno nel Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, con ustioni profonde su circa il 70% del corpo; ieri era stato sottoposto ad un altro intervento chirurgico, il secondo di quella che sarebbe stata una lunga serie, tra rimozione dei tessuti distrutti dal fuoco e trapianti di pelle. La donna che era con lui nella vettura, la prima ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, era deceduta il lunedì successivo, per ustioni su quasi tutto il corpo.

L'automobile esplosa era un prototipo, una Volkswagen Polo diesel resa ibrida con due motori elettrici montati sulle ruote posteriori, progetto curato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Salerno e realizzato anche con fondi comunitari; non sono chiari i motivi per cui l'automobile fosse sulla Tangenziale e perché trasportasse a bordo delle bombole, contenenti forse dell'ossigeno o del liquido infiammabile.

Fulvio Filace con il prototipo esploso

Procura indaga su fondi e modalità del tirocinio

Nei giorni scorsi le associazioni studentesche e i familiari del ragazzo avevano lanciato un appello per la donazione di sangue a favore del 25enne; in poche ore oltre cento persone si erano presentate al centro trasfusionale del Cardarelli. Durante il ricovero i parametri vitali del ragazzo erano rimasti stabili, poi le condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. La data dei funerali non è stata ancora fissata: è probabile che la Procura disponga nelle prossime ore il sequestro della salma per l'autopsia.

L'Università Federico II ha fatto sapere che il 25enne stava svolgendo un tirocinio presso il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) "regolare e con assunzione". La magistratura ora punta ad accertare le modalità con cui il ragazzo veniva impiegato, a che titolo si trovava sull'automobile e anche il veicolo è al centro di ulteriori indagini sull'utilizzo e sul progetto di cui faceva parte.