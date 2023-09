Il padre di Alessia Neboso, morta dopo un intervento al seno a Napoli: “Era in perfetta forma, voglio la verità” Il padre di Alessia Neboso, la 21enne morta pochi giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al seno, chiede verità e giustizia per sua figlia.

A cura di Valerio Papadia

Saranno l'autopsia e le indagini della Procura a stabilire le cause della morte di Alessia Neboso, 21enne napoletana deceduta pochi giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al seno in una clinica di Napoli. Nel frattempo, la famiglia chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce: in un'intervista concessa al quotidiano "Il Mattino", il padre di Alessia Neboso, Salvatore, chiede "verità e giustizia" per la 21enne.

Nell'intervista, Salvatore Neboso racconta tutti i passaggi del calvario vissuto da Alessia. La 21enne, originaria di San Pietro a Patierno, lo scorso 11 settembre si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva in una clinica privata di Napoli. Alessia era in piena salute e viene dimessa il giorno stesso, dal momento che l'operazione era riuscita perfettamente. Qualche giorno dopo, però, sono iniziate le complicazioni: Alessia è spossata, poi sopraggiunge anche la febbre. La famiglia chiede e ottiene, a fatica (è il giorno di San Gennaro, Patrono di Napoli) una visita nella clinica in cui è stata operata; il 20 settembre, dopo un'altra visita in clinica, la 21enne viene portata a Villa dei Fiori, ad Acerra, dove viene sottoposta a un intervento.

Qui, le condizioni di Alessia Neboso si aggravano ulteriormente: la ragazza è sempre più debole. Poi, il 21 settembre, la famiglia riceve la tragica notizia: Alessia non ce l'ha fatta. "Vogliamo sapere la verità sull’accaduto dal primo momento dell’operazione" l'appello che il padre della 21enne rivolge alle autorità.