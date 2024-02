Il nuovo video di Geolier è tutto girato a Napoli, in un luogo particolare. L’auto incidentata esposta a Scampia Il video della canzone “I p me tu p te” che Geolier ha portato al Festival di Sanremo è online: i protagonisti sono Artem e Maria Esposito della serie Mare Fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si è aperta la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto esibirsi tutti e trenta gli artisti in gara. Tra questi c'è anche Emanuele Palumbo, in arte Geolier, giovane quanto noto rapper napoletano, la cui partecipazione al Festival è stata preceduta da polemiche: il suo testo in napoletano della sua canzone "I p' me, tu p' te" (terza in assoluto a salire sul palco dell'Ariston con un testo in dialetto partenopeo, dopo Nino D'Angelo e Rocco Hunt, ndr) è stato giudicato scritto in una grammatica non corretta dai puristi del dialetto. E oggi, all'indomani dell'esibizione, è stato pubblicato il video della canzone, con protagonisti Artem e Maria Esposito, i Pino e Rosa Ricci della serie tv Raiplay "Mare Fuori", giunta alla quarta stagione.

Le location del video di "I p'me, tu p' te" di Geolier

Le immagini che accompagnano la voce di Geolier ci rimandano un rapporto amoroso tormentato tra due giovani, un ragazzo e una ragazza che, dall'inizio alla fine, ci appaiono disperati. A fare da sfondo palazzi diroccati e vicoli che sembrano inospitali, mentre Geolier si muove in quella che sembra una chiesa. Il contesto urbano potrebbe trarre in inganno lo spettatore, indotto a supporre che il video possa essere stato girato, ad esempio, a Secondigliano, dove il rapper vive. E invece no. L'intero video è stato girato nell'ex Base Nato a Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli.

Presidio della Nato a Napoli, la base di Bagnoli venne costruita nel 1959 ed è stata attiva per quasi 60 anni, fino a quando è stata dismessa nel 2013. Da allora, si cerca di riqualificare l'immensa struttura, che negli anni passati ha ospitato anche concerti ed eventi di interesse culturale.

La vicenda tormentata dei due giovani amanti si conclude con una folle corsa in auto e un incidente stradale, del quale non conosciamo l'esito. Il video si chiude, però, con una frase emblematica: "L'amore vero è pace, non tormento", che esprime tutto quello che Geolier ha voluto comunicare nella canzone.

Il video, prodotto da Golden Boys e AG Movie Production (Gaetano Palumbo e Vincenzo Fasciato), per la regia di Davide Vicari; Cristiano De Nicola è stato invece il direttore della fotografia, Roberto Fratianni l'organizzatore, Perla Navarra la direttrice di produzione, mentre Bruno Martirani è il location manager.

L'auto del video esposta a Scampia per supportare Geolier a Sanremo

E proprio in occasione dell'uscita del videoclip e della partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo, la produzione, in collaborazione con il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e l'VIII Municipalità, ha deciso di installare l'automobile presente nel video in piazza Ciro Esposito a Scampia, periferia Nord di Napoli, che resterà lì fino al 12 febbraio.