Il nuovo treno della metro di Napoli è finito in officina per problemi software dopo un mese di lavoro Primo stop per il nuovissimo convoglio della metropolitana di Napoli: problemi al sistema informatico che segnala anomalie inesistenti. Necessario stop.

Il nuovo (e atteso) treno della linea 1 della metropolitana di Napoli è entrato in esercizio il 18 ottobre scorso. Dopo un mese esatto è però purtroppo tornato in officina per i problemi software di cui qualche giorno fa ha parlato Fanpage.it; questioni peraltro evidenziate anche da molti utenti: sul social video TikTok, nei giorni scorsi, video parlavano di "problemi" al nuovo treno che si fermava un po' troppo bruscamente.

Perché il nuovo treno della metro si è fermato?

Ma cosa è successo? Presto detto: il sistema di sicurezza, nello specifico il software che comanda il compressore del locomotore, segnala anomalie nel livello delle temperature e impone lo stop. A quel punto – verificato che queste anomalie non ci sono – occorre riavviare il software e riprendere il viaggio. È successo almeno tre volte nell'ultimo periodo. Occorre anche conto che il nuovo convoglio è stato subito messo sotto stress: è in moto pure 16 ore al giorno.

Insomma, la nuova metro non «rotta»: funziona, riesce infatti ad andare in officina "da sola", ovvero senza il traino. Però il problema c'è, eccome. Ora Caf ( Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), la società che lo ha prodotto, ha col Comune di Napoli e con l'Anm, un rapporto continuo: il mezzo è «in garanzia» e qui a Napoli è operativa una squadretta di tecnici che ha il compito di monitornarne le prestazioni e i guasti che però da sola non riuscirà a sortire della vicenda e attende altri specialisti.

Come sarà riparato il sistema informatico

Dunque occorrerà come si dice in gergo informatico «fixare con una patch il bug nel software». Ovvero: correggere l'anomalia al sistema informatico aggiornandolo. Ciò – questo almeno è l'obiettivo – consentirebbe anche agli altri 10 treni che sono in officina e attendono da tempo il via libera dall'agenzia ministeriale Ansfisa, di essere al riparo dallo stesso problema in futuro, visto che un altro dei convogli dovrebbe entrare in servizio intorno a Natale, come ha confermato a Fanpage.it il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Nino Simeone, Presidente della commissione e trasporti del Consiglio comunale, conferma che stamattina il nuovo treno non è funzionante:

Si sta aspettando che gli spagnoli attivino i loro specialisti del "sistema informatico" che devono venire dalla Spagna. I loro tecnici, che fanno già assistenza a Napoli hanno effettuato tutte le verifiche strutturali, controllando tutta la parte elettromeccanica, senza riscontrare anomalie al treno, che essendo l'unico in servizio per 12/14 ore continuative, sta chiaramente subendo un stress d'esercizio significativo.

Il consigliere comunale sferza anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa):