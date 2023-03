Il neomelodico Natale Galletta gira un videoclip nel palazzo del Consiglio regionale: è polemica Il videoclip è stato girato nel palazzo che ospita il Consiglio regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Natale Galletta in un’immagine del videoclip

Sta sollevando non poche polemiche il videoclip del cantante neomelodico Natale Galletta, girato nel palazzo che ospita il Consiglio regionale della Campania. Le riprese del video che accompagna l'ultima canzone del neomelodico, "Nun ‘a voglio cchiù", però, non sarebbero state mai autorizzate: a riportare la notizia è il quotidiano Il Mattino. Il videoclip è stato girato la scorsa settimana nell'edificio dell'isola F13 del Centro Direzionale di Napoli che, come detto, ospita il Consiglio regionale della Campania: dall'ente, però, non sarebbe mai arrivato il via libera alle riprese.

Il neomelodico sarebbe stato ospite di un consigliere regionale

Come riportato ancora su Il Mattino, ad invitare Galletta all'isola F13 del Centro Direzionale sarebbe stato il consigliere regionale Fulvio Frezza, che nel videoclip in questione comparirebbe anche in un breve cameo. Dal canto suo, Frezza avrebbe dichiarato che nel videoclip non compaiono i loghi istituzionali della Regione Campania e che le riprese sono state svolte su un pianerottolo, che non rende riconoscibile il luogo se non a chi dovesse già conoscerlo molto bene. In realtà, come si legge ancora su Il Mattino, i logo della Regione Campania sarebbe visibile proprio all'inizio del video, accanto alle porte degli ascensori.

Il Consiglio regionale della Campania in un frame del videoclip

Il quotidiano ha parlato anche con Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, il quale ribadisce che le riprese del videoclip non siano mai state autorizzate. Frezza precisa che si è trattato di un favore a un amico, che il videoclip doveva essere girato sul terrazzo di un edificio dell'isola F10 e che, a causa del maltempo, le riprese si sono spostate nel palazzo del Consiglio regionale.