Il Molo San Vincenzo aperto a tutti: avrà passeggiata a mare illuminata e approdo per mega-yacht Firmato l’accordo per l’apertura al pubblico del molo tra Comune, Marina Militare, Autorità Portuale e Soprintendenza.

"Il Molo San Vincenzo di Napoli sarà aperto a tutti i cittadini prima dell'estate 2022″. Questa la promessa del sindaco Gaetano Manfredi, che oggi ha firmato il patto con Marina Militare e Autorità Portuale. Il nuovo molo avrà una spettacolare passeggiata a mare illuminata e un approdo per i mega-yacht. Il muro borbonico sarà completamente ristrutturato. Per Manfredi, "oltre a rappresentare un luogo simbolico per Napoli è anche un'area su cui abbiamo intenzione di investire sia sulla portualità di alto livello, realizzando un approdo per i maxi yacht di cui c'è bisogno in città per portare un turismo di alto livello e dunque economia, sia per creare spazi pubblici dove i cittadini e anche i giovani possano trascorrere il tempo, collegando il Molo all'area portuale, al Molo Beverello, a piazza Municipio e a Palazzo Reale".

La richiesta dei comitati: "Spazi anche per i pescatori"

L'area verrà gradualmente aperta ai cittadini, così come promesso dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi fin dall'inizio. L'intervento fa parte di un progetto più ampio di passeggiata sul mare, finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli – Centro Storico” attualmente in fase di finalizzazione, che partirà dal prolungamento pedonale di piazza Municipio nell'area portuale, per giungere pedonalmente fino al Molosiglio ed al Molo San Vincenzo. Si tratta, spiega il Comune, dell'avvio “di un più ampio piano urbano di restituzione del mare ai cittadini”. Per Carmine Meloro (Comitato Molo San Vincenzo), "bene l'apertura ai cittadini, ma ci auguriamo anche che il Comune oltre all'accesso della passeggiata a mare garantisca anche un luogo dedicato ai pescatori, seguendo un percorso già avviato dall'ex presidente dell'Autorità Portuale Pietro Spirito".

Il progetto del nuovo Molo San Vincenzo

Il progetto ha due obiettivi: da una parte preservare l’operatività e la sicurezza della Base Navale, sia nella normalità, sia in condizioni di emergenza, dall'altra l'apertura al pubblico della passeggiata a mare del Molo San Vincenzo. Non sarà quindi consentito ai cittadini l’accesso nell’area militare, né il suo attraversamento. Ci saranno inoltre sistemi di videosorveglianza condivisa. La passeggiata a mare, inoltre, sarà illuminata, creando uno spettacolo mozzafiato sulle acque del Golfo. Mentre sarà realizzato un cancello all'ingresso per chiudere il molo in caso di maltempo e mareggiate.

Il percorso individuato inizia al cancello attualmente in uso alla Lega Navale verso i giardini del Molosiglio ed è largo, per la sua interezza, 3 metri. In corrispondenza dell’attuale banchina data in concessione alla Lega navale, verrà realizzato un nuovo molo ad essa parallelo, ma separato dal percorso pubblico a mezzo di idonee barriere. Il percorso, quindi, sarà tangente alla Base Navale fino al cancello di accesso all’attuale centro velico di altura, per poi girare intorno al piazzale di armamento barche in uso alla Sezione Velica e successivamente attraversarne l’area in corrispondenza degli scivoli e della vasca per il lavaggio vele, in disuso, che saranno demoliti.

Verrà demolito anche l’attuale ascensore per i velisti disabili prevedendo rampe a norma accessibili a tutti. In luogo delle strutture demolite dovrà essere risistemata la banchina con una nuova sistemazione, che si integri con il nuovo percorso, rispettosa dei valori storici e paesaggistici del molo. Dal piazzale di smonto delle rampe si accederà poi al lungo molo, dove è previsto si realizzi una passerella, sempre larga 3 metri, accostata all’attuale barriera frangiflutti e posta ad una quota che consenta la vista del mare.

Ristrutturato il muro borbonico

Nel corso dei sopralluoghi è stato rilevato l’elevato stato di degrado e le cattive condizioni conservative del muro borbonico, che si trova nell’area di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, con la conseguente necessità di prevedere un intervento di restauro complessivo.

Il patto per l'apertura al pubblico firmato in Comune

Il tavolo tecnico, coordinato dall'assessore Edoardo Cosenza, era stato definito durante il sopralluogo congiunto che si era svolto il 17 febbraio alla presenza dei vertici delle istituzioni coinvolte. Il tavolo ha scelto, in pieno accordo fra Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale, Soprintendenza e tutte le componenti militari e ministeriali della Marina Militare, il dettaglio del percorso che si aprirà al pubblico: una passerella, di 3 metri di larghezza, costeggerà la Base Navale dal lato del porticciolo del Molosiglio per poi giungere sulla passeggiata lungo il Molo San Vincenzo.

Alla cerimonia della firma ha partecipato il Sindaco Gaetano Manfredi, il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli Luigi La Rocca, il Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata, l’Ammiraglio del Comando Logistico della Marina Militare di Napoli Giuseppe Abbamonte.

Il tavolo tecnico ha visto la partecipazione dei delegati del Comune di Napoli, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, della Marina Militare e della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Con questa firma si avvia la progettazione di dettaglio dell'intervento, che sarà a cura del Comune di Napoli. Seguirà nelle prossime settimane la firma dell'accordo amministrativo fra le parti che regolerà le condizioni di utilizzo.