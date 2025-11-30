napoli
“Il mio vicino non risponde”. Si sente male in casa, i carabinieri fanno irruzione e lo salvano: è grave

È accaduto a Sapri, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 75 anni, colto da un improvviso malore in casa, è stato salvato dai carabinieri. Determinante la segnalazione del vicino di casa, che ha allertato i soccorsi preoccupato dall’assenza di notizie.
A cura di Valerio Papadia
Soltanto grazie all'intervento provvidenziale dei carabinieri e alla preoccupazione di un vicino di casa è stato possibile salvare la vita a un uomo di 75 anni, colto da un improvviso malore nella sua abitazione a Sapri, nella provincia di Salerno. Il vicino di casa del malcapitato, preoccupato dall'assenza di notizie dell'uomo e dal fatto che non rispondesse alle sue telefonate, ha allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sapri, i vigili del fuoco di Policastro Bussentino e i sanitari del 118. Sono stati i militari dell'Arma a forzare una finestra al piano terra dell'abitazione e a farvi accesso, scoprendo il 75enne riverso sul pavimento, probabilmente a causa di un improvviso malore, impossibilitato a chiedere aiuto.

L'uomo è in gravi condizioni

Il 75enne è stato stabilizzato sul posto grazie all'intervento dei sanitari del 118, poi è stato trasferito in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Immacolata di Sapri. A causa della gravità delle sue condizioni di salute, però, l'uomo è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Determinante l'intervento dei soccorritori, unitamente alla preoccupazione del vicino, per salvare la vita al 75enne, anche se le sue condizioni di salute sono state giudicate, come detto, gravi.

