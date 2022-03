Il marzo più freddo dal 1860, Buran porta il gelo in primavera: le previsioni del meteorologo Mazzarella Un mese di marzo da record, “freddo come non succedeva dal 1860”, ma anche un inizio 2022 con pochissima pioggia. A Fanpage.it parla il prof. Adriano Mazzarella.

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un inizio della primavera caratterizzato da pioggia e freddo: "Paghiamo un inizio anno con poche piogge, e anche se la prima metà di marzo il freddo è stato da record, è in arrivo dalla Russia anche il Buran, che porterà ad un nuovo crollo delle temperatura, con il Vesuvio innevato anche a metà aprile". Lo ha spiegato a Fanpage.it Adriano Mazzarella, meteorologo e Fisico già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

Domenica arriva la primavera: cosa ci attende?

Sarà una primavera molto particolare. A Napoli c'è un record negativo, ed è quello della pioggia: da gennaio ad oggi, 17 marzo, sono caduti appena 9 millimetri di pioggia. La media avrebbe dovuto essere di 300 millimetri, quindi abbiamo già un problema di siccità. E la meteorologia ci insegna il fenomeno della compensazione: vale a dire, quella pioggia verrà "recuperata" nelle prossime settimane, per ristabilire un equilibrio climatico.

Dunque sarà una seconda metà di marzo all'insegna delle pioggia.

Sì, e non solo della pioggia: i primi 15 giorni di marzo sono stati i più freddi dal 1860 ad oggi. Ora, per qualche giorno, c'è stato un assaggio di primavera ma è destinato a terminare a breve: già da questo fine settimana, inizierà un drastico cambiamento del clima, che si rigirerà verso il freddo. Colpa in questo caso di Buran, il vento di aria gelida che arriverà dalla Russia, attraverserà le Alpi e porterà freddo anche in Campania. Un vento che causerà non pochi problemi, visto che oltre al freddo porterà anche neve.

La neve a Napoli in primavera?

La neve di fine febbraio sul Vesuvio non è una rarità, ma lo è quando dura quasi un mese, come quest'anno: è arrivata il 27 febbraio, e fino al 15 marzo era ancora solida. Di fatto, si è sciolta solo in queste ore. E ora che arriverà Buran, il Vesuvio sarà innevato anche in pieno aprile, che si preannuncio piovoso e freddo, tutt'altro che in linea con la primavera tradizionale, il cui equinozio quest'anno arriverà il 20 marzo, attorno alle 16.30 in Italia.

In generale, quindi, che consiglio si sente di dare per questo aprile alle porte?

Fare previsioni accurate in anticipo di 15-20 giorni è un azzardo. Ma io consiglierei di non sottovalutare troppo l'arrivo di Burian: freddo e pioggia rischiano infatti di protrarsi a lungo in tutta la Campania. E soprattutto la pioggia rischia di essere consistente, anche per "recuperare" quei tanti millimetri di pioggia non caduti finora.