Il mare di Lucrino torna balneabile: “Parametri microbiologici nella norma” Dal monitoraggio delle acque di balneazione dell’Arpac è emerso che i parametri microbiologici sono ritornati nei limiti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna balneabile il mare a Lucrino, nel comune di Pozzuoli, dopo il divieto emesso la settimana scorsa per la presenza di una alta concentrazione del batterio Escherichia coli. Le nuove analisi dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, hanno dato, infatti, esito favorevole: "Dal monitoraggio delle acque di balneazione, è emerso che i parametri microbiologici sono ritornati nei limiti a Pozzuoli – tratto "Lucrino". Il Comune è stato informato per i provvedimenti di competenza".

La scorsa settimana, invece, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, era stato costretto a firmare un’ordinanza che disponeva il “Divieto di balneazione per l’anno 2023 nelle aree marino-costiere, località Lucrino” a causa dell'elevata presenza di batteri fecali nelle acque del mare. La decisione era arrivata dopo i controlli periodici dell'Arpac, che per tutta l'estate monitora con prelievi costanti la qualità delle acque marine della costa campana.

La presenza del batterio fecale, nello specifico, aveva sforato i limiti stabiliti dai parametri microbiologici che determinano la balneabilità. Per una settimana, quindi, la costa del litorale flegreo sul tratto di Lucrino è stata offlimits per tuffi e bagni. Ieri, invece, è arrivato l'ok per la balneabilità anche per Sorrento Marina Grande e Piano di Sorrento, che erano state interdette ai tuffi la settimana precedente. Anche in questo caso, i nuovi campionamenti dell'Arpac hanno dato risultati positivi, rivelando parametri microbiologici nella norma e consentendo così agli enti locali di ritirare le ordinanze di divieto di balneazione.