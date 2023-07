Sorrento, il mare torna balneabile: “Parametri microbiologici nella norma” I nuovi prelievi dell’Arpac non hanno evidenziato tracce di inquinamento. I Comuni potranno revocare le ordinanze con i divieti di balneazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna balneabile il mare a Sorrento e Piano di Sorrento. Le nuove analisi dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, hanno dato esito favorevole: “I parametri microbiologici sono tornati nei limiti”. Dopo gli sforamenti degli scorsi giorni, che avevano avuto come conseguenza il divieto di balneazione emanato dai sindaci con ordinanza, l'Arpac con i suoi tecnici è tornata per effettuare nuovi prelievi dai quali non sono emerse altre anomalie. “I Comuni, quindi, adesso – precisa Arpac – potranno revocare le ordinanze interdittive e ripristinare la balneazione”.

L'Arpac ha fatto nuovi prelievi

L'Arpac spiega che “a Marina Grande di Sorrento – perla della penisola sorrentina in provincia di Napoli – così come a Piano di Sorrento, la settimana scorsa era stata registrata dall'Arpac una difformità nei parametri microbiologici di qualità del mare, forse determinata dal malfunzionamento dei sistemi fognari-depurativi, con conseguenti ordinanze sindacali di divieto di balneazione. Superato il malfunzionamento, ad esito della campagna straordinaria di controlli Arpac, i parametri risultano tornati a norma ed i Comuni possono revocare le ordinanze interdittive e ripristinare la balneazione nei tratti di costa interessati dal problema ormai superato”.

L'Arpac ha poi annunciato i risultati dei test anche sui suoi canali social. In un tweet scrive: “Monitoraggio acque di balneazione. Parametri microbiologici ritornano nei limiti a Sorrento – tratto "Marina Grande – lato est". Il Comune è stato informato per i provvedimenti di competenza”. Mentre l'agenzia comunica che sono “conformi anche i prelievi in emergenza fatti a Piano di Sorrento”.