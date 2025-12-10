Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa puteolana di Santa Maria delle Grazie

Il presepe con le colonne del Macellum di Pozzuoli

Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie: è l'idea, realizzata, di quattro fedeli puteolani. L'installazione sarà visibile tutti i giorni nella parrocchia flegrea. La "ricostruzione" del Macellum è avvenuta installando tre colonne tipiche della struttura mercatale romana, a lungo creduta un Tempio dedicato a Serapide per il ritrovamento di una statua del dio egizio, diffusissimo tra greci e romani e importato anche in Italia dai marinai mediorientali.

Le colonne del Macellum, a lungo creduto il tempio di Serapide

L'opera è stata realizzata gratuitamente dai quattro fedeli, Antonio, Alessandro, Rodolfo e Carlo, che ci hanno lavorato per mesi. "Questo presepe è un segno di rinascita per Pozzuoli", spiega la comunità parrocchiale, "è un messaggio di speranza per tutti noi. Siamo fieri di aver contribuito, anche solo in piccola parte, a questa straordinaria avventura. Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile unopera che parla di unità, di fede e della capacità della nostra comunità di rigenerarsi nonostante le difficoltà". I quattro hanno sostenuto, autonomamente, l'intera spesa per realizzarlo, utilizzando anche materiali di scarto.