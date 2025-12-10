napoli
Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa puteolana di Santa Maria delle Grazie

Il Macellum di Pozzuoli ricostruito nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie: sarà visibile, gratuitamente, tutti i giorni.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Il presepe con le colonne del Macellum di Pozzuoli
Il Macellum di Pozzuoli nel presepe della chiesa di Santa Maria delle Grazie: è l'idea, realizzata, di quattro fedeli puteolani. L'installazione sarà visibile tutti i giorni nella parrocchia flegrea. La "ricostruzione" del Macellum è avvenuta installando tre colonne tipiche della struttura mercatale romana, a lungo creduta un Tempio dedicato a Serapide per il ritrovamento di una statua del dio egizio, diffusissimo tra greci e romani e importato anche in Italia dai marinai mediorientali.

Le colonne del Macellum, a lungo creduto il tempio di Serapide
L'opera è stata realizzata gratuitamente dai quattro fedeli, Antonio, Alessandro, Rodolfo e Carlo, che ci hanno lavorato per mesi. "Questo presepe è un segno di rinascita per Pozzuoli", spiega la comunità parrocchiale, "è un messaggio di speranza per tutti noi. Siamo fieri di aver contribuito, anche solo in piccola parte, a questa straordinaria avventura. Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile unopera che parla di unità, di fede e della capacità della nostra comunità di rigenerarsi nonostante le difficoltà". I quattro hanno sostenuto, autonomamente, l'intera spesa per realizzarlo, utilizzando anche materiali di scarto.

Un dettaglio delle colonne del Macellum ricostruito nel presepe
