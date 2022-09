Il Lungomare a Napoli invaso da schiuma bianca: enorme scia a Castel dell’Ovo Il Lungomare di Napoli invaso da una strana schiuma bianca questa mattina. La scia ha circondato il Castel dell’Ovo arrivando a concentrarsi sugli scogli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Il Lungomare di Napoli invaso da una strana schiuma bianca questa mattina. Una lunga scia che ha circondato il Castel dell'Ovo, a Santa Lucia, arrivando a concentrarsi in prossimità delle scogliere frangiflutti del litorale. Solo due giorni fa, il tratto di costa partenopeo era stato invaso dai liquami, con lunghe chiazze marroni e odori fetidi e nauseabondi, nella zona della Colonna Spezzata, in corrispondenza di piazza Vittoria e dell'inizio di via Partenope, dove ci sono i ristoranti. In quel caso, a determinare le chiazze marroni era stata l'esplosione della fognatura, subito dopo la potente bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città, che ha richiesto l'intervento dei tecnici del Comune.

Mare inquinato a Napoli, l'allarme

Adesso, invece, sembra che la macchia di schiuma bianca a mare abbia altra origine. Ma solo una eventuale analisi da parte dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Campania, potrebbe risalire all'origine delle schiuma. Un fenomeno non nuovo per il lungomare napoletano. La stessa cosa era accaduta lo scorso anno, a giugno 2021, quando numerose chiazze bianche inquinarono il mare attorno a Castel dell'Ovo. Una situazione che però in quel caso non scoraggiò i bagnanti, impegnati lo stesso in tuffi temerari, tra le macchie di schiuma che galleggiavano.

I volontari ripuliranno i fondali alla Rotonda Diaz il 18 settembre

Il Comitato Portuale Porto e Molo San Vincenzo, con Carmine Meloro, ha più volte denunciato l'inquinamento delle acque del mare di Posillipo e Coroglio, con video e foto che testimoniano la presenza di liquami, schiume, mascherine anti-Covid e assorbenti usati. Residui di scarichi fognari che finiscono illegalmente direttamente nelle acque del Golfo di Napoli, inquinandolo. Domenica 18 settembre, dalle 8 alle 13, i volontari "Angeli del mare" saranno alla Rotonda Diaz per ripulire i fondali.