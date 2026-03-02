Il Liceo Alberti al Vomero riapre il 12 marzo: l’annuncio dei rappresentanti dei genitori

Il Liceo Leon Battista Alberti dal Vomero riapre alla didattica il 12 marzo: lo hanno annunciato i rappresentati dei genitori, al termine dell'incontro con i tecnici di Città Metropolitana che gestisce l'istituto. All'esterno, gli studenti manifestavano per il pronto rientro in classe: dal 24 gennaio, infatti, dopo la rottura della scala antincendio, il plesso è rimasto aperto solo al piano terra, causando non pochi disagi ai circa 950 studenti iscritti. "I lavori termineranno il 7 marzo", hanno spiegato i rappresentanti dei genitori Giorgia Milano, Roberta Scola, Ada Tramontano, Daniela Mosella al termine della riunione, "si faranno poi le opportune verifiche ed il 12 marzo verranno riconsegnati i piani terra, primo e secondo, che per noi significa tornare tutti in classe, perché all'ultimo piano ci sono gli uffici e solo sei aule".

Dunque, dal 12 marzo "ci aspettiamo quindi tutti vadano a scuola. Ovviamente se non accade siamo di nuovo tutti qui ma non in 100, in 500. Abbiamo il consiglio di istituto nel pomeriggio e vediamo cosa si deciderà, se andare a fare lezioni il pomeriggio al Vittorio Emanuele o al De Nicola o se continuare in didattica a distanza per 10 giorni", spiegano ancora i rappresentanti dei genitori. Soddisfatti anche gli studenti, che parlano tuttavia di "una vittoria parziale, perché comunque abbiamo perso una marea di giorni di scuola. Speriamo che le parole che sono state date dall'ingegnere, quindi del ritorno a scuola entri il 12, siano rispettate. Quest'anno noi abbiamo l'esame di maturità e già aver perso tutti questi gironi ci porta un danno notevole".