Il garage a pagamento a via Santa Lucia è abusivo: zero licenze, niente passo carraio, rubata pure la luce

L'autorimessa a pagamento in una traversa di via Santa Lucia è abusiva. Niente autorizzazioni. Nessun passo carrabile. Illecita anche l'insegna. Mentre l'allaccio alla rete elettrica è risultato abusivo. Il tutto a pochi passi dalla sede della Regione Campania. A scoprire gli abusi l’Unità Operativa Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale di Napoli che ha ispezionato, a seguito di un esposto, l'autorimessa in via Serapide, nel quartiere Chiaia, accertando che l’attività veniva svolta senza alcuna autorizzazione. I caschi bianchi hanno scoperto anche che il garage invadeva le aree pubbliche antistanti, facendovi parcheggiare i veicoli affidati. Il titolare è stato sanzionato, tra l'altro, in quanto parcheggiatore abusivo.

Nel corso dei controlli è stata riscontrata anche la presenza di un semaforo utilizzato per segnalare la disponibilità dei posti auto che, essendo simile a quelli della segnaletica pubblica, creava confusione ai conducenti in transito. Sono in corso accurati accertamenti per verificarne la provenienza. In attesa di ulteriori verifiche, la Polizia Locale ha sequestrato il semaforo e deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’autorimessa per furto di energia elettrica. L’attività è stata sospesa e al titolare è stata elevata una sanzione con comunicazione alla Prefettura competente.

Blitz della Polizia locale anche oggi

I controlli della Municipale sono stati accurati, riscontrando numerose irregolarità. L’attività di autorimessa è stata svolta senza alcuna autorizzazione, pertanto è stata sospesa e al titolare è stata elevata una sanzione con comunicazione alla Prefettura competente. Anche il passo carrabile, come detto, non era autorizzato ed è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada. La pubblicità presente, anche luminosa e utilizzata per segnalare l’attività, era non autorizzata ed è stata sanzionata. Gli agenti hanno rilevato allacciamenti sospetti alla rete elettrica. A seguito delle verifiche del pronto intervento Enel, è stato accertato che il titolare dell’autorimessa aveva effettuato appropriazione indebita di energia elettrica, per cui è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il titolare è stato inoltre sanzionato per attività di parcheggiatore abusivo all’esterno dell’autorimessa. L’operazione testimonia l’impegno costante della Polizia Locale di Napoli, e in particolare della nostra Unità Investigativa, a garantire il rispetto delle norme urbanistiche, della sicurezza stradale e della legalità commerciale, contrastando ogni forma di abusivismo e illecito sul territorio cittadino. Oggi la Polizia locale è tornata in via Santa Lucia per sanzionare le auto in sosta selvaggia.