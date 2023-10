Il furgone dei panini attaccato al contatore della Pro Loco per rubare la corrente: la scoperta dei carabinieri I militari hanno scoperto che il furgone era collegato, mediante un cavo, al contatore elettrico della Pro Loco, la cui utenza è a carico del Comune: il titolare dell’attività è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Con un normale cavo si era attaccato al contatore della Pro Loco per rubare l'energia elettrica e non pagare la bolletta: accade ad Arienzo, nella provincia di Caserta, dove il titolare di un furgone dei panini ambulante è stato denunciato. I carabinieri della locale stazione, nella mattinata di oggi, lunedì 9 ottobre, sono intervenuti mentre il furgone dei panini stazionava in parco Vigliotti, proprio accanto alla sede della Pro Loco di Arienzo.

I militari dell'Arma hanno appurato che il titolare della rivendita ambulante, un 38enne del posto, aveva collegato un cavo al contatore della luce della Pro Loco, le cui utenze sono a carico del Comune di Arienzo, al fine di rubare l'energia elettrica ed evitare di pagare la bolletta.

Al termine dei controlli, dunque, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 38enne alla competente Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica.