Il film Super Santos di Roberto Saviano si gira in piazza del Plebiscito: riprese con auto d’epoca

Partite le riprese cinematografiche a Napoli di "Super Santos", il nuovo film diretto da Ciro Visco, regista di Gomorra: La serie, ispirato al romanzo "Cuore Puro" di Roberto Saviano. Si gira in piazza del Plebiscito, dove oggi è stato allestito il set. Le riprese proseguiranno fino al 3 aprile prossimo, quindi per tutto il mese di marzo. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, sono previste altre sessioni il 3 e il 16 marzo prossimi. Piazza del Plebiscito dovrebbe essere chiusa interamente, poi, salvo imprevisti il 3 aprile. Riprese con le auto d'epoca, anni '80.

Il film è prodotto da Palomar. Il primo ciak lunedì scorso 23 febbraio. Super Santos è il nome del pallone di plastica arancione, leggero, economico e versatile, gettonatissimo tra i bimbi napoletani, negli ultimi 40 anni. Il film racconta la storia di quattro amici, bambini di circa 8 anni, Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, che giocano a calcio nei vicoli popolari di Napoli. Sullo sfondo, le mani della camorra e lo spaccio di droga sui quartieri della città. Nel cast figura anche Francesco Di Leva, vincitore del David di Donatello 2023 come "Miglior attore non protagonista" per il film Nostalgia e del David di Donatello 2025 per Familia. La regia, come detto, è firmata da Ciro Visco, che ha diretto pure "DOC – Nelle tue mani".

Il set del film Super Santos in piazza del Plebiscito / Fanpage.it

Le riprese di Piedone 2 e Scherzetto di Martone

Tra le altre produzioni cinematografiche che si stanno girando a Napoli nel 2026, figurano, a quanto apprende Fanpage.it, anche la seconda stagione di Piedone lo sbirro, con Salvatore Esposito, ispirato ai film di Bud Spencer. Le riprese sono già iniziate. Tra le location prescelte anche piazza Mercato. Poi c'è Scherzetto, con protagonista Toni Servillo, del regista Mario Martone, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ippolita di Majo. Il film è ispirato all'omonimo romanzo di Domenico Starnone e prodotto da Mad Entertainment con Rai cinema, in associazione con Picomedia, distribuzione 01 Distribution.