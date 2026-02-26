napoli
video suggerito
video suggerito

Il film Super Santos di Roberto Saviano si gira in piazza del Plebiscito: riprese con auto d’epoca

In piazza del Plebiscito si gira “Super Santos” il nuovo film di Ciro Visco, regista di Gomorra la serie, ispirato al romanzo di Roberto Saviano.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Partite le riprese cinematografiche a Napoli di "Super Santos", il nuovo film diretto da Ciro Visco, regista di Gomorra: La serie, ispirato al romanzo "Cuore Puro" di Roberto Saviano. Si gira in piazza del Plebiscito, dove oggi è stato allestito il set. Le riprese proseguiranno fino al 3 aprile prossimo, quindi per tutto il mese di marzo. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, sono previste altre sessioni il 3 e il 16 marzo prossimi. Piazza del Plebiscito dovrebbe essere chiusa interamente, poi, salvo imprevisti il 3 aprile. Riprese con le auto d'epoca, anni '80.

Il film è prodotto da Palomar. Il primo ciak lunedì scorso 23 febbraio. Super Santos è il nome del pallone di plastica arancione, leggero, economico e versatile, gettonatissimo tra i bimbi napoletani, negli ultimi 40 anni. Il film racconta la storia di quattro amici, bambini di circa 8 anni, Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, che giocano a calcio nei vicoli popolari di Napoli. Sullo sfondo, le mani della camorra e lo spaccio di droga sui quartieri della città. Nel cast figura anche Francesco Di Leva, vincitore del David di Donatello 2023 come "Miglior attore non protagonista" per il film Nostalgia e del David di Donatello 2025 per Familia. La regia, come detto, è firmata da Ciro Visco, che ha diretto pure "DOC – Nelle tue mani".

Il set del film Super Santos in piazza del Plebiscito / Fanpage.it
Il set del film Super Santos in piazza del Plebiscito / Fanpage.it

Le riprese di Piedone 2 e Scherzetto di Martone

Tra le altre produzioni cinematografiche che si stanno girando a Napoli nel 2026, figurano, a quanto apprende Fanpage.it, anche la seconda stagione di Piedone lo sbirro, con Salvatore Esposito, ispirato ai film di Bud Spencer. Le riprese sono già iniziate. Tra le location prescelte anche piazza Mercato. Poi c'è Scherzetto, con protagonista Toni Servillo, del regista Mario Martone, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ippolita di Majo. Il film è ispirato all'omonimo romanzo di Domenico Starnone e prodotto da Mad Entertainment con Rai cinema, in associazione con Picomedia, distribuzione 01 Distribution.

Leggi anche
Asili nido e scuole d'infanzia a Napoli, protesta di maestre e bidelli il 24 febbraio a piazza Plebiscito
Attualità
Cultura e tradizioni
0 CONDIVISIONI
Immagine
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": gli infermieri presenti al trapianto
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: "Sentivo che sarebbe finita male"
Slittano i funerali del piccolo Domenico, l'avvocato: "Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il perito"
Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo
Chi sono i sette medici al momento indagati per la morte di Domenico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views