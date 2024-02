Il film su Luca Trapanese in onda su Sky dal 12 febbraio: il dvd già in vendita In onda su Sky il film sulla storia di Luca Trapanese, papà single, gay cattolico, e Alba, la bimba down rifiutata da 30 famiglie prima di essere adottata da Luca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'attore Pierluigi Gigante, a sinistra, Alba, al centro, e Luca Trapanese, a destra

"Nata per te", il film sulla storia di Luca Trapanese e Alba, prodotto da Cattleya srl, sarà trasmesso su Sky dal 12 febbraio 2024. Luca Trapanese è il papà single di Alba, una bambina con sindrome di Down che ha adottato nel 2018, dopo che era stata rifiutata da oltre 30 famiglie. La sua storia è diventata un libro e un film, "Nata per te", appunto, che racconta il suo percorso di genitorialità e il suo impegno sociale.

Il film "Nata per te" racconta la storia di Luca Trapanese e Alba

Il film, diretto da Fabio Mollo, vede Pierluigi Gigante nei panni di Luca e vanta un cast di attori di eccezione, con Teresa Saponangelo, Antonia Truppo, Iaia Forte e Barbora Bobuľová, solo per citare alcuni nomi. La pellicola è stata girata quasi interamente a Napoli. Tra le location prescelte il centro della city, tra via Toledo e piazza Matteotti, ma anche il Lungomare di via Nazario Sauro e la zona di via Generale Orsini a Santa Lucia. Il dvd è già in vendita, distribuito dal 24 gennaio scorso.

Luca Trapanese con il cast di "Nata per te"

Le riprese cinematografiche sono iniziate a settembre 2022 nella zona di piazza Matteotti. Il film racconta la storia di Luca Trapanese e Alba. Luca, papà single e gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale. Alba, una bimba bionda e dolcissima, con la sindrome di Down, abbandonata dalla nascita in ospedale. Rifiutata da 30 famiglie prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca. È la storia che ha inaugurato il registro degli affidi per i genitori single in Italia. Il film è ispirato a "Nata per te", il libro scritto a quattro mani da Luca Mercadante e dallo stesso Luca Trapanese, che oggi è assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, nella giunta del sindaco Gaetano Manfredi.

I diritti tv andranno in beneficenza

Il libro è stato pubblicato da Einaudi. Le quote dei diritti di autore di Luca Trapanese saranno completamente donate all'associazione "A ruota libera Onlus", per sostenere "il Borgo Sociale" a Marzano Appio, in provincia di Caserta, dove vivono e lavorano ragazzi disabili adulti senza famiglie.

Luca Trapanese è anche assessore al Welfare del Comune di Napoli e ha scritto una lettera aperta a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio, per chiederle di aprire un dialogo sulle adozioni single in Italia. Nella lettera, Trapanese ha invitato Meloni a casa sua per conoscere la sua famiglia e per riflettere sulla possibilità di estendere il diritto di adottare anche a persone singole che vogliano accogliere bambini non disabili. Meloni ha risposto con un video, dicendo di tifare per lui e Alba, ma anche di ritenere che la realtà sia più complessa e che la famiglia sia fondata sull'unione tra un uomo e una donna.