Il film di Peppe Iodice si gira a Napoli: tutte le location. E riparte il Peppy Night

Peppe Iodice

A Napoli si gira "Mi batte il corazon", il primo film di Peppe Iodice, il vulcanico showman, comico e cabarettista partenopeo, nonché grande tifoso azzurro. Non a caso la pellicola si ispira al suo spettacolo teatrale "Ho visto Maradona". Il film di Peppe Iodice parla molto di Napoli e del Napoletano. Tra le location, che Fanpage.it è in grado di anticipare, infatti, oltre ai luoghi iconici del capoluogo partenopeo, Chiaia, i Decumani e il Lungomare di via Caracciolo, anche le città del Vesuviano: dal cimitero di Portici, dove è ambientata una delle scene iniziali, ma anche San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Cercola, a pochi passi da Barra, il quartiere napoletano di cui è originario.

Le riprese sono iniziate il 27 ottobre scorso. Alla regia c'è Francesco Prisco, che con Iodice firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli. "Oggi per me inizia un'avventura incredibile – ha commentato Iodice in un post su Facebook – Il mio primo film, la mia prima volta. Si avvera un sogno. Lo faccio con una squadra pazzesca e con un'energia bellissima. E con la mano di D10s. "Mi batte il corazon", Run Film. Le riprese dovrebbero durare circa 4 settimane e terminare, quindi, per fine novembre. Il film dovrebbe uscire nelle sale a marzo e racconta la storia di Peppe Iovine, interpretato da Iodice, giornalista di una tv locale che muore improvvisamente, ma si risveglia durante il funerale. Da lì, il via ad una serie di sketch comici esilaranti.

Riparte il Peppy Night al Teatro Troisi

Ma non finisce qui. Perché a breve ripartirà anche il Peppy Night, lo show dal vivo di Peppe Iodice, che va in onda, ormai dal 2021, su Canale 21 dal Teatro Troisi di via Leopardi a Fuorigrotta. La prima puntata andrà in onda lunedì 8 dicembre, con la prevendita dei biglietti a partire dal 18 novembre, per assistere dal vivo allo spettacolo. C'è grande attesa anche per gli ospiti dello show, spesso grandi nomi dello star system italiano. Nelle scorse edizioni hanno partecipato anche Fiorello, Mara Venier, Massimo Ceccherini, Alba Parietti e Clementino e Pippo Franco, tra gli altri. Ancora top secret, invece, gli ospiti della nuova edizione, sui quali c'è il massimo riserbo.