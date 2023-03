Il film Caracas di Marco D’Amore con Toni Servillo si gira in via Nazario Sauro: set all’Hotel Excelsior La pista ciclabile sul Lungomare sarà sospesa per posizionare dei mega-riflettori per illuminare l’Hotel Excelsior. Due giorni di riprese cinematografiche.

A cura di Pierluigi Frattasi

Toni Servillo

"Caracas", il nuovo film di Marco D'Amore con protagonista Toni Servillo si gira in via Nazario Sauro, sul Lungomare di Napoli. Il set sarà allestito all'interno dell'Hotel Excelsior. Per effettuare le riprese saranno posizionati dei mega-riflettori in strada e sarà necessario, quindi, sospendere la pista ciclabile nel tratto compreso tra le strisce pedonali in via Partenope, altezza ingresso Hotel Excelsior, e l’attraversamento pedonale in via Nazario Sauro, all'altezza del civico 21. Ci saranno due giorni di riprese: dalle ore 8,00 del mattino del 14 marzo, fino alle ore 4,00 di notte del 16 marzo prossimi.

Il film è tratto dal romanzo "Napoli Ferrovia" di Ermanno Rea. Oltre a Toni Servillo, nel cast degli attori figurano lo stesso Marco D'Amore – che firma anche la sua terza regia, dopo "Ciro l'Immortale" e "Napoli Magica" – e Lina Camélia Lumbroso. Il film racconta la storia di Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam e del suo amore impossibile per Yasmina. Le sue vicende si intrecciano con quelle di Giordano Fonte, uno scrittore napoletano tornato a Napoli dopo molti anni e che stenta a riconoscere la città.

Marco D’Amore

Tre giorni di riprese ai Decumani

Le riprese cinematografiche a Napoli sono iniziate negli scorsi giorni e sono state scelte già al momento diverse location che fungeranno da set. Oltre alla zona del Lavinaio e del mercato di Vico Soprammuro, alle spalle di piazza Garibaldi e piazza Mercato. Sono previsti tre giorni di riprese in diverse strade del centro antico: via Pisanelli, via Armanni, vico Purgatorio ad Arco. Via Pisanelli sarà chiusa alla circolazione e si prevede l'inversione del senso di marcia in vico San Gaudioso, da Largo Madonna delle Grazie a via Sapienza.

Il set nel Rione Vasto, al Lavinaio e al mercato di Soprammuro

Ciak anche al Rione Vasto, altra zona che si trova alle spalle di piazza Garibaldi, ma dal lato opposto rispetto al Lavinaio. Marco D'Amore ha voluto fare un sopralluogo nel quartiere negli scorsi mesi, come ha raccontato anche sulla sua pagina Facebook il Comitato Orgoglio Vasto, che ha accompagnato il regista e attore nella sua visita al rione. Gli "abbiamo raccontato delle criticità del nostro quartiere, ma soprattutto le tante potenzialità inespresse che da tempo come Comitato stiamo cercando di far emergere, raccontandogli anche un po' delle nostre "battaglie" civiche". Ma ci sono anche la zona del Lavinaio e del mercato di "Sopra le mura" nel nuovo film di Marco D'Amore.