“Il distributore non mi ha dato le sigarette, dammi 10 euro”: 54enne arrestato per tentata estorsione a Napoli

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri, giovedì 17 luglio, a Napoli: l'uomo deve rispondere di tentata estorsione. Nella fattispecie, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli e dei commissariati Dante, Decumani e Arenella, sono intervenuti in via Medina, nel cuore della città, dove era stato segnalato un uomo che minacciava il personale di un esercizio commerciale. Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso dal proprietario che, poco prima, un uomo aveva preteso il rimborso di 10 euro poiché il distributore automatico, a suo dire, non aveva erogato le sigarette. Al rifiuto del proprietario di accontentare la sua richiesta, non corroborata da nessuna evidenza, l'uomo lo ha minacciato, fuggendo poi a bordo di un'auto.

Immediate le ricerche dei poliziotti, che hanno rintracciato la vettura dell'uomo in via Emilio Scaglione, a Chiaiano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Una volta bloccato, il 54enne è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 10 centimetri; pertanto, oltre a essere arrestato per tentata estorsione, l'uomo è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.