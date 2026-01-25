Il cognato di Mastella in Regione: Pasquale Giuditta collaboratore dell’assessora all’Agricoltura, incarico gratuito

Maria Carmela Serluca, Pasquale Giuditta, Clemente Mastella

Pasqualino Giuditta, segretario regionale di "Noi di Centro", già deputato, cognato di Clemente Mastella, sarà collaboratore in Regione Campania, dell'assessora all'Agricoltura Maria Carmela Serluca, quella – per intenderci – che nella giunta presieduta da Roberto Fico, è stata indicata proprio dal leader moderato, oggi sindaco di Benevento. Del resto Giuditta di esperienza ne ha: è stato dirigente del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, consigliere del ministro allo stesso ramo nonché componente del Consiglio di Amministrazione del GAL Partenio.

La nomina è stata conferita qualche giorno fa, si tratta di un incarico di collaborazione a titolo gratuito presso la Direzione generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il provvedimento è contenuto in un decreto dirigenziale firmato da il 19 gennaio scorso, dura un anno e riguarda attività di raccordo tra la Direzione generale e la Segreteria dell’assessore regionale all’Agricoltura.

Giuditta, già pensionato, ha dato la propria disponibilità con una nota protocollata il 16 gennaio 2026. L’incarico è conferito come si diceva, senza compenso ma, «con il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate».