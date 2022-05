Il classico treno rosso della Circumvesuviana potrebbe diventare un set Lego Il progetto è stato presentato su Lego Ideas, portale dell’azienda di giocattoli danese in cui tutti possono sottoporre le proprie idee per un set: soltanto al raggiungimento di un certo numero di follower, però, il progetto verrà preso in considerazione da Lego.

A cura di Valerio Papadia

Viene spesso indicata, nei rapporti Pendolaria di Legambiente, tra le peggiori linee ferroviarie in Italia, ma è anche quella utilizzata, tra mille disagi – interruzione del servizio, cancellazione delle corse, guasti che costringono i passeggeri a camminare sui binari – da migliaia di persone ogni giorno, che si muovono tra Napoli, la sua provincia e molte altre località della regione: stiamo parlando della Circumvesuviana, linea gestita da Eav, società del trasporto pubblico partecipata della Regione Campania. Evidentemente, però, qualcuno deve essere così affezionato alla "Vesuviana" – come viene chiamata a Napoli – da voler trasformare uno dei suoi classici e storici treni rossi in un set Lego.

Il progetto per far diventare il treno della Circumvesuviana – modello SFSM FE 220, costruito negli anni Settanta – un set Lego, per far sì dunque che venga messo in vendita, è apparso su Lego Ideas, portale dell'azienda di giocattoli danese che dà a tutti gli utenti e appassionati dei mattoncini colorati di proporre al giudizio, inizialmente degli altri utenti, la propria idea. Pubblicata sulla piattaforma dall'utente "Mellone 99", l'idea di trasformare il treno della Circum in un set Lego ha raggiunto, fino a questo momento, 285 voti: c'è bisogno però di 10mila apprezzamenti per far arrivare l'idea sul tavolo del team Lego, che poi valuterà se mettere in vendita il set oppure no.

Come funziona il portale Lego Ideas

Con il portale Ideas, Lego offre a tutti la possibilità di sottoporre agli utenti e poi all'azienda, il proprio progetto, con l'opportunità poi, per i più fortunati, di esaudire un proprio sogno e vedere il proprio set in vendita negli store di tutto il mondo. Un'idea vincente, quella di Lego, visto che su Ideas sono nati set come il Central Perk di Friends – il bar in cui si riuniscono i protagonisti della serie cult – tuttora in vendita.

Una volta sottoposto il proprio progetto, ogni utente ha a disposizione 60 giorni per ricevere 100 like e guadagnare così altri 12 mesi aggiuntivi per raggiungere il goal di 10mila apprezzamenti: soltanto così, infatti, il progetto viene sottoposto anche al team Lego, che poi ne studia la fattibilità e l'eventuale messa in vendita.