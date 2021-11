Circumvesuviana, ancora un treno fermo: passeggeri di nuovo a piedi sui binari Lo stop sulla linea Napoli-Sarno, all’altezza della stazione di Terzigno.

A cura di Valerio Papadia

Un dejavù, una scena già vista, che si ripete, purtroppo, per alcuni utenti della Circumvesuviana. Un treno si è fermato sulla linea Napoli-Sarno, all'altezza della stazione di Terzigno, nel Napoletano, costringendo i passeggeri che si trovavano in quel momento a bordo a percorrere i binari a piedi fino allo scalo più vicino. Ancora sconosciute le cause dello stop al treno. Il disagio è stato segnalato, come spesso accade, dalla pagina satirica su Facebook "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" che ha pubblicato le fotografie dei passeggeri sui binari e il commento ironico: "Pochi minuti fa treno in fumo sulla linea Napoli/Sarno e sessione di jogging sui binari. Sempre in forma con la Vesuviana". Soltanto qualche giorno fa, il 10 novembre, un altro stop aveva creato disagi per i passeggeri, rimasti a bordo, al buio, sotto una galleria.

La polemica tra Eav e la pagina satirica

Proprio lo stop dello scorso 10 novembre aveva fatto nascere l'occasione tra Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav (azienda che gestisce la linea ferroviaria) e la pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", che anche in quella occasione aveva segnalato il disservizio sulla Circumvesuviana. A Fanpage.it, Giovanni Masturzo, creatore della pagina, ha dichiarato di averla creata per generare una risata negli utenti e combattere così i disservizi e i disagi con l'ironia. Polemico De Gregorio, che aveva accusato la pagina di dire talvolta inesattezza. A Fanpage.it, il presidente dell'Eav ha espresso il suo pensiero sulla vicenda, proponendo al creatore della pagina di collaborare e di affrontare insieme i disagi, ma senza offendere le persone che lavorano quotidianamente per gli utenti.