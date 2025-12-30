Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli costerà 131 euro a famiglia: quasi il doppio di Milano

A Napoli e in Campania, come nel resto del Sud, si spenderanno in media 131 euro a famiglia: quasi il doppio rispetto a Milano e al Nord. I dati Coldiretti.

Il Cenone di San Silvestro costerà in media 131 euro a famiglia a Napoli e in Campania (ma anche del Sud Italia in generale): un aumento del 7% rispetto all'anno scorso, e comunque quasi il doppio rispetto al nord, dove si aggira tra la media di 84 euro nel nord-est e di 92 euro nel nord-ovest. Cifre record, dunque, per il Meridione in generale: il Centro si ferma a 107, le isole a 113 euro: insomma, a Napoli e in Campania si spende, e tanto, per il cenone di San Silvestro, che accompagnerà l'ingresso del nuovo anno. Questi i dati di Coldiretti, dopo un'analisi sui dati Ismea-Uiv.e Ixe' sui cenoni di San Silvestro in Italia, che ha analizzato spese e consumi previsti per quest'anno.

Ad influire anche l'età dei commensali: la fascia 35-44 anni prevede di spendere 118 euro di media, contro i 95 euro degli over 64. Diverso anche il dato su chi trascorrerà il cenone in casa (42%), chi ospite di parenti o amici (42%) e chi invece lo passerà nei locali (16%). Il budget per il cenone però sarà differenziato: il 30% avrà un budget di 50 euro, il 28% spenderà tra i 50 ed 100 euro, mentre il 22% arriverà a 150 euro di spesa. Quote minime per le cifre più alte: fino a 200 euro (11%), 300 euro (5%) o anche oltre (4%). Il menu prevede invece i piatti "tipici" della tradizione, con piatti locali e ingredienti a chilometro zero, in linea con la tradizione gastronomica italiana che domina dall'antipasto al dolce. Aumentano del 5% gli italiani che si recheranno in agriturismo, mentre il prosecco "domina" tra le bottiglie più stappate durante le feste, con oltre 100 milioni di pezzi, pari a quasi 2/3 di tutto il consumo.