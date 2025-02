video suggerito

Il campanile di Santa Chiara a Napoli sarà restaurato: impalcature per 9 mesi Partono i lavori per il restauro del campanile trecentesco di Santa Chiara: dureranno fino a novembre. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i lavori di restauro del campanile trecentesco della Basilica di Santa Chiara, capolavoro del romanico e del barocco, nonché tra i simboli più rappresentativi della città, andando a spezzare la perfetta linearità di Spaccanapoli. I lavori di miglioramento sismico e restauro partiranno lunedì 17 febbraio e si concluderanno il 13 novembre, salvo proroghe. Per 9 mesi, quindi, il campanile sarà ingabbiato dalle impalcature. Un duro colpo – ma i lavori sono indispensabili – considerato che fa da sfondo a tantissimi selfie, foto e cartoline, nonché ai numerosi set per le riprese cinematografiche che hanno luogo nella vicina piazza del Gesù. Tra le ultime produzioni ad aver scelto questa location, la serie Tv di Marco Bellocchio su Enzo Tortora, con Fabrizio Gifuni nel ruolo del protagonista.

Impalcature per 9 mesi a Santa Chiara

È previsto l’allestimento di un ponteggio lungo tutto il perimetro del campanile, andando ad interessare ai fini della viabilità, via Santa Chiara e via Benedetto Croce e di due aree di cantiere, una interna al complesso monumentale ed una in piazza del Gesù Nuovo. Su quest’ultima permarrà dal 17 al 21 febbraio per il carico e scarico merci che sarà effettuato dalle ore 6:00 alle ore 9:00. Il ponteggio non andrà ad interferire con la viabilità sulle strade citate; si prevede comunque su via Benedetto Croce, la temporanea rimozione dei dissuasori delimitanti il percorso pedonale, in modo da non interrompere il flusso veicolare.

Lavori a Santa Teresa degli Scalzi

Sempre al centro storico partiranno lunedì 17 i lavori in vico Santa Maria della Purità, nel tratto compreso tra l'incrocio con vico del Filatoio e l’intersezione con via Santa Teresa degli Scalzi e nel tratto di Discesa Sanità compreso tra l’intersezione con vico della Neve e l’intersezione con vico Santa Maria della Purità, per l’esecuzione di interventi di ripristino della pavimentazione stradale, da parte della Napoli Servizi Spa. I lavori saranno eseguiti dalle ore 8,00 del 17 febbraio alle ore 17,00 del 20 febbraio, è prevista l’istituzione del divieto di transito veicolare.

Durante le chiusure si suggeriscono, in alternativa i seguenti percorsi:

I veicoli provenienti da vico Santa Maria della Purità e diretti a via Santa Teresa degli Scalzi, potranno percorrere vico del Filatoio (con inversione del senso di marcia di quest’ultimo) e via Materdei;

I veicoli provenienti da Discesa Sanità e diretti a via Santa Teresa degli Scalzi potranno percorrere vico della Neve (con inversione del senso di marcia di quest’ultimo nel tratto compreso tra Discesa Sanità e via Santa Teresa degli Scalzi);

I veicoli provenienti da via Santa Teresa degli Scalzi e diretti verso Discesa Sanità potranno percorrere rampa San Gennaro dei Poveri, via San Vincenzo e via Sanità;Sarà consentito il passaggio esclusivamente ai veicoli di soccorso, di emergenza, di pronto intervento, delle Forze dell’Ordine e dei veicoli destinati al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno. Sarà inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione H24 lungo i tratti interessati dai lavori, in vico Neve nel tratto compreso tra Discesa Sanità e via Santa Teresa degli Scalzi e lungo vico del Filatoio.